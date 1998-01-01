Компания Selectum Blu отменила круизы из Бодрума в Грецию

Как сообщает сегодня АТОР, партнеры турецкой компании Selectum Blu Cruises получили рассылку о том, что все морские круизы на лайнере Blue Sapphire из Бодрума в Грецию будут отменены.

Как отмечается в информационном письме, которое было распространено среди агентов, основная причина отмены всех круизов на лайнере Blue Sapphire – «временное прерывание процедур получения виз для граждан Турции», которые и были основными клиентами лайнера в этом сезоне.

Напомним, что для въезда в Шенгенскую зону обладателям турецкого паспорта необходимо получать стандартную туристическую визу C-2, которая дает право на пребывание в странах договора до 90 дней.

Но буквально на днях представители туристической отрасли Турции начали жаловаться на то, что визовая политика всех европейских стран в отношении их граждан ухудшается, вплоть до полного отказа в выдаче документов.

Так, Германия, Испания и Италия в данный момент полностью прекратили выдачу виз турецким гражданам на неделю, а Франция готова принимать новые документы не раньше июля этого года.

Что касается Греции, по островам которой и были запланированы круизы на лайнере Blue Sapphire, то она, по заверениям экспертов, стала применять к агентствам квоту. Так, консульство Греции выдает 3-5 квот в день одним агентствам и не дает ни одной квоты другим.

Как справедливо заявляют представители турецкого туристического бизнеса, планировать в таких условиях какие-либо поездки в Европу становится в принципе невозможно.

Основными пассажирами лайнера Blue Sapphire, как правило, являются жители самой Турции, а также туристы из Восточной Европы и Средней Азии, в первую очередь из России и Казахстана. Но в этом году привычного пестрого интернационального состава не получилось.

Несмотря на интерес со стороны россиян, которые в 2022 году даже помогли загрузить лайнер на 100%, сейчас заявок от наших соотечественников было мало. Как и в случае с турецкими гражданами, причиной здесь послужили визовые проблемы.

И, хотя консульство Греции в Москве в целом одобряло визы, запрашиваемые под круиз, период ожидания и увеличившиеся тарифы, в т.ч. для записи в VIP-зал, чтобы гарантированно подать документы в срок, ощутимо повышали итоговую стоимость 3-4 дневного круиза.

Для того, чтобы поддержать интерес к круизам со стороны своих основных иностранных пассажиров, компания Selectum Blu даже предлагала безвизовый круиз по Эгейскому морю. Его судьба пока непонятна.

По информации АТОР, на данный момент информации об отмене круизов с заходом в Грецию на официальном сайте компании Selectum Blu нет, но там же отсутствует и возможность онлайн-бронирования круизных путешествий по греческим островам – они исчезли.

Не ищутся круизы с заходом в Грецию и на сайтах российских туроператоров-партнеров: страницы лайнера есть, но забронировать круиз на какие-либо даты сейчас нельзя.

Как изменится маршрутная сетка лайнера Blue Sapphire, пока также непонятно. Первоначально он должен был совершать эти круизы со 2 мая до конца октября, сделав не менее 46 заходов в свой «домашний» порт Бодрума.

Впрочем, уверяют в АТОР, тем туристам, которые все же приобрели путешествия на лайнере Blue Sapphire по греческим островам, волноваться не стоит.

В Selectum Blu подтверждают возврат средств за неиспользованные туры, и туроператоры, которые продавали эти круизы в России – ANEX Tour и «Интурист», будут решать все вопросы в индивидуальном порядке.

Стоит отметить, что эти туроператоры предлагали своим клиентам пакетные туры с перелетом и проживанием в отеле до и/или после круиза. Не исключено, что многие туристы решат сохранить эту программу, заменив 3-4 круизных дня на дополнительное проживание в отеле и отдых на побережье.

/TOURBUS.RU