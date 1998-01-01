Страховщики: Массового роста тарифов на туристические страховки не будет

Ранее представители компаний «Абсолют Страхование» и «Югория» сообщили о планах увеличить цены на страховки для туристов

Как сообщает АТОР, в начале текущей недели в СМИ активно обсуждали тему роста тарифов на страховки для выезжающих за рубеж. Поводом послужили соответствующие заявления нескольких страховщиков. Представители компаний «Абсолют Страхование» и «Югория» сообщили изданию «Коммерсантъ» о планах увеличить цены уже в этом году.

В качестве причин эти компании обозначили в том числе планируемое повышение стоимости услуг зарубежными медицинскими провайдерами, а также увеличение запросов о компенсациях на лечение со стороны россиян, выехавших за рубеж в рамках релокации.

Именно наличием в структуре страхового портфеля некоторых компаний большой доли «релокантов» эксперты и объясняют точечные решения отдельных игроков о повышении цен.

АТОР обратился к страховым компаниям с целью выяснить, является ли решение нескольких компаний повысить тарифы сигналом к тому, что так поступят и другие страховщики, и клиентам всех страховых компаний придется платить за страховку для путешествий за границу больше?

Юлия Алчеева, директор филиала ООО РСО «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», одного из лидеров на рынке туристических страховок по размеру рыночной доли, комментируя решение некоторых коллег, отметила, что, во-первых, все страховые компании имеют право корректировать премии, исходя из уровня своих страховых выплат.

Это нормальная практика. А, во-вторых, речь не идет о снижении тарифов, что как раз являлось бы тревожным сигналом.

«Можно ли говорить о том, что решение нескольких страховщиков повысить тарифы, будет масштабировано на весь страховой рынок? Не думаю», – говорит Юлия Алчеева.

Эксперт поясняет: у каждой компании свой страховой портфель. Анализируя вероятность убытков по тому или иному продукту, страховщик принимает решение о корректировке цен, ведь страховой бизнес не должен быть убыточным.

Что касается компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», продолжает Юлия Алчеева, то у нее тарифы не меняются.

«Наш страховой портфель сбалансирован. Мы работаем и с прямыми туристами, и с организованными. Что касается цен, они в нашей компании, как и у других страховщиков, уже были скорректированы в сторону увеличения в период пандемии. И пока не повышались. Но у нас тарифы всегда были чуть выше, чем у других страховщиков за счет более расширенного страхового предложения», – рассказала эксперт.

Что до перспектив в плане цен на страховки, то по словам Юлии Алчеевой, они индивидуальны для каждой компании. Зависят от многих факторов, в том числе и от тарифов на лечение в той или иной стране, продуктов компании.

«Повышать тарифы тоже можно по-разному. Можно только на один тип страховки, более убыточный, либо распределять по нескольким продуктам. Одним словом и здесь мы не можем говорить о массовости», – отмечает Юлия Алчеева.

В компании «Ингосстрах» также сообщили редакции, что не собираются повышать цены.

«Мы не собираемся повышать цены по рисковым факторам, но все расходы по ВЗР номинированы в валюте, так что конечная цена сильно зависит от колебаний валют», – рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Таким образом, крупнейшие игроки в сегменте туристического страхования сценарий «повышения цен на 20-30%» сейчас не рассматривают, поэтому решения отдельных компаний не сильно повлияют на рынок (хотя бы в силу размера их рыночной доли).

/TOURBUS.RU