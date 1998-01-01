РСТ: Cпрос на детские лагеря заметно упал из-за отсутствич кешбэка

Как считают в РСТ, программу детского кешбэка необходимо сохранить, но она должны быть адресной

Как сообщает сегодня РСТ, родители в этом году до последнего надеялись на продолжение акции детского кешбэка, поэтому массового раннего бронирования путевок в лагеря не было, заявки пошли только после майских праздников.

Об этом сообщила руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму комитета РСТ по детскому и семейному туризму, генеральный директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова.

По ее словам, за последние два года многие родители привыкли к акции кэшбэка и до рассчитывали на нее и в этот раз. «В более выигрышном положении оказались те родители, которые копили на отдых своих детей и смогли воспользоваться акциями раннего бронирования туроператоров, получив скидки 10-15%», – рассказала она на пресс-конференции.

«Многие лагеря еще не загружены, хотя есть такие, прежде всего, брендовые, известные, которые продали 100% своих путевок уже в марте-феврале. А также лагеря в тех регионах, где местные власти нашли возможность помочь родителям и субсидировать детский отдых, предоставляя им сертификаты», – рассказала г-жа Иванова.

Это, например, Санкт-Петербург, Ленинградская область, где родителям выдают ежегодно по 22 тыс. рублей на детский отдых, а также Тюменская область, Пермский край, Татарстан, Алтайский край.

В Алтайском крае, например, такую помощь называют местным кешбэком, в феврале родители получили на летний отдых детей по 12,5 тыс. рублей, а малоимущие – по 25 тыс.

В связи с отсутствием кешбэка проявились новые тренды. Родители сейчас предпочитают брать путевки в лагеря, расположенные в своем или ближайшем регионе, продолжительность смены уменьшилась с 21 дня до 12-15, заметно выросло число более дешевых городских лагерей на базе школ и детских центров.

Все это, по словам Татьяны Ивановой, помогает родителям сэкономить. «Путевки заметно подорожали в этом году. Туроператоры ищут возможности удешевления, в частности, предлагая различные акции, например, «приведи брата, друга». По акции раннего бронирования можно было оплатить сразу лишь 50% стоимости, остальное потом. Интересные варианты кредитов и рассрочек на детский отдых дают банки», – пояснила эксперт.

На первом месте по спросу находятся тематические лагеря, в основном, языковые, профориентационные, а также направленные на развитие у ребенка полезных навыков и связанные с формированием личности.

Плюс, по словам Татьяны Ивановой, у туроператоров в этом году вновь появились программы в зарубежные лагеря, прежде всего, в Турцию, на Кипр.

Программа кешбэка на путевки в детские лагеря действовала в России в 2021 и 2022 годах. Родители могли купить путевки с возвратом до 50% стоимости. Всего, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, ей воспользовались более миллиона детей, а общий объем возврата средств за путевки составил около 14 млрд рублей. В феврале этого года стало известно , что правительство не будет продлевать обе программы кешбэка – и детского, и взрослого.

Как считают в РСТ, программу детского кешбэка необходимо сохранить, но она должны быть адресной – для тех семей, которые не могут себе отправить в лагерь детей без поддержки государства.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com