Новости Туроператоры: «Пока что повода для паники нет» Эксперты комментируют принятые Госдумой поправки в Закон о порядке выезда из РФ

Как мы уже сообщали, вчера Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в ФЗ о порядке выезда из РФ и определила, в каких случаях загранпаспорта станут недействительными. В основном они довольно предсказуемы: утрата паспорта

изменения владельцем паспорта фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения

изменения пола

истечения срока действия паспорта

прекращения гражданства

смерть владельца паспорта

непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию

оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке

неполучение паспорта в течение трех лет после его оформления. Как отмечает АТОР, есть, правда, и один момент, который обращает на себя повышенное внимание экспертов. Одним из оснований признания паспорта недействительным названо установление компетентными органами «непригодности» паспорта. Признаки, по которым документ может считаться таковым, только предстоит определить правительству. Поэтому на данный момент делать умозаключения на этот счет рано. Также правительству только предстоит установить меру ответственности за несданные вовремя паспорта. Новые нормы расширяют перечень случаев, когда загранпаспорт может быть изъят. В частности, в случае призыва на военную службу или направления на альтернативную службу загранпаспорт должен быть передан на хранение властям в течение пяти рабочих дней с того момента, как до владельца документа довели решение об ограничении на выезд из России. Напомним, подобные меры касаются и тех, кто работает в ФСБ или имеет доступ к гостайне. Юристы отмечают, что законопроект «пылился на полке» с 2021 года, когда был рассмотрен в первом чтении. Но в 2023 году его очень оперативно приняли. Туроператоры, которых опросил АТОР, в данный момент не видят в принятом законе новых поводов для беспокойства. «Я не думаю, что это может сказаться на выездном турпотоке, поскольку у нас и сейчас для ряда граждан ограничен выезд. И каждый год их становится больше. Новых рисков к тем, что уже есть, эти изменения не добавили», – говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. С таким мнением соглашаются и в ANEX Tour. «Если человек и так не может выехать по закону, то его, скорее всего, остановят на пограничном контроле. Поэтому данные нововведения – просто формальности», – говорит представитель компании. «По закону о туризме за все, что происходит с туристом, ответственность несет туроператор. И судебная практика складывается соответствующим образом. Поэтому во избежание недоразумений турагентам следовало бы запрашивать у клиентов не просто данные загранпаспорта, но его ксерокопию сразу при бронировании тура. Сейчас мы просим копию только для подачи документов на визу. Такое решение, вероятно, несколько минимизирует риски для ТО», – говорит генеральный директор «Спектрум Трэвел» Евгения Конколь. /TOURBUS.RU



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