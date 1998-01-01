В преддверии лета крымские отели не повышают, а снижают цены

Объекты размещения Крыма в этом году по мере приближения высокого сезона не повышают цены, как это делают отели во всех других регионах страны, а наоборот снижают, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, которого цитирует сегодня RTN.

Причина – снижение спроса из-за транспортных проблем. «Сейчас в среднем по России стоимость размещения выросла на 8% в сегменте низкобюджетных отелей и на 10-15% – по объектам высокого уровня. А по Крыму идет снижение цен.

По заявлению министерства туризма республики, цены снизились на 30% по сравнению с 2022 годом, хотя в прошлом году уже был заявлен не очень высокий уровень цен. Спрос носит волнообразный характер, это отражает неопределенность на направлении. Ситуация выглядит немного лучше прошлогодней, но Крым все равно потеряет в объемах по итогам сезона», – пояснил он RTN.

По оценке главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе, соучредителя группы компаний «Кандагар» Бориса Зелинского, бронирования летних дат сильно проседают даже по сравнению с не очень хорошим прошлогодним сезоном.

Отели вынуждены снижать цены, несмотря на то, что ведение хозяйственной деятельности на полуострове существенно подорожало по сравнению с прошлым годом.

Ранее он отмечал, что на желание туристов приехать в Крым влияют не только транспортные проблемы, но и опасения по поводу безопасности отдыха.

Юрий Барзыкин напомнил, что в прошлом году полуостров, по разным оценкам, недосчитался около 40% турпотока.

В этом году он ожидает, что потери будут меньше – с учетом хорошего спроса и соответствующей продажи мест на курортах Краснодарского края, Кавминвод и других востребованных направлений в начале июня может произойти всплеск потребительской активности и в Крыму.

Но тут, как опасается вице-президент РСТ, потенциальные туристы могут столкнутся с нехваткой билетов.

Основной проблемой, по словам г-на Барзыкина, остается нарушенная транспортная логистика: прежде всего, закрытое небо Симферополя и Севастополя, а также неработающие аэропорты в ближайших городах – Анапе и Геленджике. «Сейчас в Крым приходят 19 поездов в день, к сезону добавят еще несколько составов. Отчасти это сокраща

ет дефицит перевозки, но в целом проблему не решает, так как традиционно более 30% туристов прибывали на полуостров самолетами», – уточнил он.

К сниженным ценам отели Крыма добавили скидки В компании «Алеан» снижение цен в крымских гостиницах отметили еще в конце апреля. Сейчас отели стимулируют спрос акциями, в первую очередь, ориентированными на «соседей»: для туристов из ближних регионов действуют дополнительные скидки 10-20%. «Это одна из самых распространенных акций на сегодня. Такую скидку туристы могут получить не только при прямом бронировании, но и через свое агентство», – сообщила коммерческий директор компании Оксана Булах.

По ее словам, по сравнению с апрелем чувствуется прирост броней в пределах 5-7%, но влияют на это не цены, а приближение высокого сезона.

Как отметила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, сейчас сложно оценивать процент снижения тарифов, так как ценообразование у отельеров меняется ежедневно.

«Ориентируясь на то, что на май и июнь стоимость объектов размещения снижается в сочинском регионе, Крым также корректирует тарифы в сторону уменьшения – сказывается недозагрузка отелей.

Например, популярный отель «Ялта-Интурист» 4* предлагает с 4 июня неделю отдыха в двухместном номере с завтраками за 46,8 тысячи рублей. Если купить тур с полным пансионом, его стоимость составит 74,8 тысячи рублей. Эти цены очень привлекательные, особенно учитывая инфраструктуру отеля, уровень сервиса и разнообразие питания», – подчеркнула эксперт.

/TOURBUS.RU





Фото: pixabay.com



