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24 мая
Инвестиции в событийную инфраструктуру обсудят на РТФ «Путешествуй!»
Форум «Путешествуй!» состоится 8-11 июня на ВДНХ

 

Сессия «Строим или не строим: зачем инвестировать в событийную инфраструктуру?» пройдет в рамках трека «Инфраструктура» 9 июня с 11:00 до 12:30 в Дискуссионном зале.

Участники обсудят потребности регионов в выставочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры.

Ее развитие предусмотрено планом мероприятий по реализации мер поддержки и стратегического развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности до 2025 года, утверждённом Правительством Российской Федерации.

 

Современная и правильно спроектированная инфраструктура событийной отрасли позволяет повысить экономический потенциал, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ее наличие является одним из основных критериев в Рейтинге событийного потенциала регионов России, который ежегодно готовит ВНИЦ R&C. 

Чтобы определить, нуждается ли регион в строительстве новых конгрессно-выставочных центров, необходим анализ инфраструктуры, емкости событийного рынка, туристического потенциала и других факторов.

 

В конце 2022 года Фондом Росконгресс, Национальным конгресс-бюро и Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C было проведено масштабное исследование событийных возможностей российских регионов. Согласно результатам, событийная индустрия адаптировалась к меняющимся условиям и сумела избежать отрицательной динамики.

12 регионов из 21 улучшили результаты по сравнению с предыдущим годом.

 

Посетить форум и получить бейдж участника можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://rustravelforum.com/.


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