Новости Гастрономический туризм объединил пять регионов России В Северной столице прошла третья гастрономическая ассамблея «Традиции и современность кулинарной России»

Вчера в Северной столице прошла третья гастрономическая ассамблея «Традиции и современность кулинарной России». Мероприятие, организованное Комитетом по внешним связям и Комитетом по развитию туризма, подчеркивает статус Петербурга как ведущего туристского и гастрономического центра и показывает, как развиваются кулинарные бренды в России, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы. Ассамблея объединила профессионалов из пяти регионов: помимо мастеров гастрономии Петербурга, в мероприятии участвуют Ленинградская область, Москва, Сочи, Новосибирск. В торжественной церемонии открытия Ассамблеи приняли участие первый заместитель председателя Комитета по внешним связям, руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге Александр Марков, директор и председатель правления Санкт Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин, руководитель холдинга «Север-Метрополь» Елена Шевченко. «Гастрономическая ассамблея служит площадкой для подведения итогов, обмена опытом, установления новых партнерских связей, которые помогают эффективно продвигать гастрономический бренд нашего города не только в нашем регионе, в России, но и за рубежом. Уже тридцать петербургских ресторанов подписали «Гастрономическую хартию» и взяли на себя добровольные обязательства содействовать продвижению «Петербургской кухни», используя свои возможности, в том числе организовав в своем меню на постоянной основе ее блюда. Эти заведения получают информационную поддержку Правительства Санкт Петербурга. Очень приятно, что по социологическим опросам прошлого года более 40% процентов жителей уверенно сказали, что в нашем городе есть уникальный гастрономический бренд. Это заслуга всех партнеров, которые работают вместе с нами», - отметил Сергей Марков, открывая Ассамблею. Она началась с приветственного кофе-брейка в формате «Петербургский завтрак», который является важной составной частью проекта «Петербургская кухня». «Петербургский завтрак – один из тех проектов, которые позволяют окунуться в историю, обогащающую нашу жизнь. Гастрономическая составляющая сегодня играет все более значимую роль в путешествиях. Туристы зачастую едут за кулинарными изысками и таким образом формируют свое восприятие региона. Петербург - город, который всегда может удивить самого искушённого гостя, желающего провести здесь незабываемые дни. В Северной столице развивается одна из самых изысканных гастрономий не только в нашей стране, но и в мире. «Петербургская кухня» и «Петербургский завтрак» вошли в проекты сети креативных городов «ЮНЕСКО». Для нас очень важно рассказывать о том, что в Петербурге - одни из самых высоких стандартов современной гастрономии», - отметила Нана Гвичия. Игорь Бухаров в свою очередь подчеркнул необходимость обратиться к великому наследию нашей страны, в том числе к гастрономическим традициям, которые сохранены в исторических книгах и очерках: «Надо их изучать, адаптировать к современному вкусу, чем мы на сегодняшний день и занимаемся». О развитии гастрономического туризма и влиянии кулинарных традиций на привлекательность территорий шла дискуссия на стратегической сессии «Гастрономическая уникальность регионов, городов и проектов». Эксперты делились успешным опытом возрождения и продвижения региональных кухонь с использованием местных продуктов, рецептов и специалитетов. Образовательная сессия «Кулинарное наследие прошлого в современном профессиональном образовании» затронула темы подготовки кадров и новых методов обучения в области профессиональной кулинарии. Обсуждались вопросы внедрения программ и традиций «Петербургской кухни» в учебные планы отраслевых колледжей и вузов. /TOURBUS.RU Фото: restorating.ru

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