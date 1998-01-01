Corendon Airlines с 27 мая полетит в Анталью из Перми и Тюмени

Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Boeing 737

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines с 27 мая запускает полетную программу из Перми в Анталью. Билеты на рейсы реализуются в составе турпакетов туроператора Fun&Sun, сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь.

Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам на воздушных судах Boeing 737-800. Авиакомпания запланировала выполнение рейсов до конца действия летнего расписания, говорится в сообщении.

В настоящее время полеты в Анталью из Перми также выполняют авиакомпании «Победа» и Turkish Airlines.





Кроме того, Corendon Airlines с 27 мая приступает к выполнению полетов из Антальи в Тюмень, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино".

Авиаперелеты запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам — таеже в рамках чартерной программы с туроператором Fun&Sun.

В понедельник вылет из Тюмени запланирован в 16:50 (14:50 мск), среду — в 16:00 (в 14:00 мск), субботу — в 15:00 (13:00 мск). Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737MAX. Согласно расписанию на сайте "Рощино", перелеты в Анталью осуществляет также Turkish Airlines. "Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.

Ка мы сообщали ранее, Corendon Airlines также с 4 мая открыл прямые рейсы в Анталью из Мурманска. Полеты осуществляются один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составляет шесть часов.

По информации из открытых источников, авиакомпания Corendon создана в Турции в 2004 году, базируется в Анталье. Является частью Corendon Airlines Group, куда также входят нидерландская компания Corendon Dutch Airlines (основана в 2011) и мальтийская Corendon Airlines Europe (основана в 2017).

Флот авиакомпании Corendon Airlines состоит из 32 самолетов Airbus и Boeing, средний возраст которых 13 лет.

Выполняет рейсы для перевозки туристов из городов европейских стран — Германии, Польши, Великобритании и других.

/TOURBUS.RU