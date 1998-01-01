АТОР: Шенген в «пятилетние» паспорта не ставит только Мальта

Как сообщает АТОР, недавно в СМИ и соцсетях активно обсуждалась информация о том, что россияне с пятилетними паспортами старого образца стали получать шенгенские визы, по которым нельзя въехать в отдельные страны Шенгенской зоны. Чаще всего в этом контексте упоминалась Дания.

Также утверждалось, что несколько консульств неофициально отказываются принимать документы на визы, если у российского заявителя пятилетний небиометрический паспорт.

Для прояснения ситуации АТОР обратился с соответствующим запросом в консульства европейских стран, которые оформляют россиянам шенгенские визы под туристические поездки. На запрос ответили не все дипмиссии, но общая картина все же стала понятной.

По просьбе АТОР в консульствах рассказали о том, сколько по времени рассматривают документы на визу, и какие типичные ошибки при обращении за шенгеном совершают российские заявители.

Так, самой распространенной ошибкой при подаче документов на получение шенгенской визы в консульствах стран ЕС назвали предоставление российскими заявителями недостоверных данных.

Официально об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов на Шенген заявила только Мальта. На сайте визового центра Мальты еще 11 апреля была опубликована информация о том, что выдача шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ временно ограничена. Впрочем, в визе потенциальным туристам Мальта однозначно не отказывает.

Согласно уведомлению, владельцы пятилетних паспортов, в случае принятия решения о выдаче визы, смогут получить национальную краткосрочную визу (LTV), действительную для посещения только территории Мальты. В 2022 году Мальта выдала в России меньше всего шенгенских виз (154).

В результате мониторинга сайтов визовых центров и консульств государств ЕС стран, которые по примеру Мальты не принимают на шенгенские визы пятилетние паспорта, больше не нашлось.

Но есть еще и Болгария с национальными визами (страна не входит в шенгенскую зону). В консульской службе посольства Республики Болгария в Москве рассказали, что документы на национальную визу принимаются от всех заявителей, у которых есть российские паспорта с биометрией.

«Пятилетние российские паспорта без биометрии не принимаются уже несколько лет, в связи с изменениями в болгарском законодательстве в отношении паспортов без биометрии, выданных в любой стране мира», — пояснили в болгарской дипмиссии.

Напомним, с 21 апреля Болгария перестала пускать иностранцев с «неоткрытыми» шенгенскими визами и аналогичными многократными визами Кипра и Румынии.

Больше всего шенгена российским туристам в минувшем году оформили консульства Испании, Италии, Франции, Греции, Германии и Венгрии. Кстати, именно в консульствах трех из указанных стран и дали наиболее развернутые ответы по ситуации с визами.

В консульстве Венгрии сообщили, что принимают на визы как пятилетние паспорта, так и биометрические паспорта на 10 лет. Срок рассмотрения документов – 2 недели. Для получения венгерского шенгена обязательно наличие выкупленных билетов в обе стороны.

В генеральном консульстве Италии в Москве рассказали, что принимают документы на визу у граждан России и у обладателей пятилетних паспортов старого образца. В консульстве напомнили, что «из-за недоразумения такие паспорта не принимались в течение 2-3 дней в ноябре 2022 года», однако сейчас никаких ограничений по их приему нет.

В посольстве Греции разъяснили, что консульства Греции в РФ принимают паспорта как нового, так и старого образца (без биометрических данных).

Прояснилась и ситуация с визовыми пометками «в пользу» Дании. По информации, опубликованной на сайте Посольства Дании в Москве, с середины мая 2022 года в принципе приостановлен процесс приёма заявлений на территории РФ на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов.

На запрос в датском посольстве не ответили, но, по словам представителей других стран ЕС, Дания действительно не пускает туристов с мультишенгеном, если у них нет биометрического паспорта.

Поэтому на шенгенских визах, выданных в других консульствах, в паспорта старого образца и ставится отметка «за исключением Дании». Т.е такие визы могут использоваться для посещения территории стран-участниц Шенгенского соглашения, за исключением Дании. Вероятно, такая мера эффективна только при заселении в отели Дании (ведь пограничного контроля между странами ЕС нет).

/TOURBUS.RU