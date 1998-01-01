Nordwind с 5 июня полетит из Москвы в Стамбул

Как сообщает АТОР, авиакомпания Nordwind с 5 июня запускает регулярные рейсы из Москвы в Стамбул.

По информации перевозчика, полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар» на лайнерах Boeing 777-200 с компоновкой 440 пассажирских мест. Также пассажирам доступны трансферные перелеты в Стамбул из Санкт-Петербурга, Махачкалы, Казани и Оренбурга с пересадкой в Шереметьево.

Рейсы Nordwind из Москвы в Стамбул (международный аэропорт Стамбула) будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. По понедельникам вылет из Шереметьево в 9:15, прибытие в Стамбул в 14:20. Время в пути – 5 часов 10 минут.

Обратный вылет в российскую столицу в 15:40, прибытие – в 21:40, перелет займет 5 часов. По четвергам вылеты из Москвы в Стамбул стоят в расписании в 2:40, прибытие в 7:50. Обратный вылет в 9:10, прибытие в Москву в 13:55.

Как следует из системы бронирования Nordwind, сейчас для покупки доступны билеты на рейсы Москва-Стамбул-Москва с вылетами до 29 июня.

В июне есть билеты от 10 800 р. в одну сторону без багажа и от 13 169 р. с багажом на одного пассажира. В первой половине июня перелет туда-обратно с багажом (20 кг) обойдется в среднем от 30 тыс.р. на одного пассажира.

Для сравнения - перелет из Москвы в Стамбул и обратно рейсами «Победы» по безбагажному тарифу обойдется почти в 32 тыс. р. на одного пассажира. Но при этом за багаж при полете лоукостером придется доплатить еще порядка 5 тыс.р.

Билеты на регулярный рейс S7 с багажом – от 46 тыс.р. на одного, на рейс «Аэрофлота» – от 42 тыс.р. на одного пассажира.

На базе регулярных рейсов Nordwind туры в Стамбул предлагает туроператор Pegas Touristik. Как рассказали в компании, туры в Стамбул от 3 до 24 ночей рассчитаны и доступны на сайте к бронированию. В стоимость пакета уже включены страховка, авиабилет, трансфер, отель с питанием/без (по выбору туриста). Экскурсии в Стамбуле туристы могут заказать на месте.

По данным оператора, тур на 7 ночей с вылетом 5 июня (отель 3*, завтраки) обойдется от 87 837 р. на двоих туристов.

Также, по информации АТОР, пакетные туры в Стамбул на базе чартерных рейсов турецкой авиакомпании Tailwind реализуют туроператоры ANEX Tour и «Интурист».

В первой половине июня туры на 7 ночей с размещением в отеле 3* обойдутся от 76 тыс.р. на двоих. С 25 апреля частота рейсов Tailwind из Москвы в Стамбул увеличена до пяти раз в неделю.

/TOURBUS.RU