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Совет Федерации — за снижение ставки эквайринга для турагентств и отелей

Снижение расходов на эквайринг повысило бы финансовую устойчивость турбизнеса

Комитет Совета Федерации по социальной политике предлагает Центробанку ограничить до 1% ставки эквайринга для платежей турагентств и отелей. Это зафиксировано в рекомендация по итогам круглого стола комитета о мерах по обеспечению стабильной работы предприятий туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления, - сообщает RTN.

«Рекомендовать ЦБ РФ рассмотреть возможность ограничения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 "Туристические агентства и организаторы экскурсий" и 7011 "Отели и мотели", до уровня не более 1%», – говорится в документе.

В марте 2022 года для поддержки наиболее пострадавших отраслей совет директоров ЦБ РФ принял решение ограничить с 18 апреля по 31 августа 2022 года максимальный размер эквайринговой комиссии до 1% с каждой транзакции.

Однако ставка эквайринговой комиссии для туроператоров и турагентов находится в диапазоне 1,45-1,8%, а иногда достигает 2,2%. Как отмечал ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, высокие ставки банковского эквайринга создают серьезные проблемы для представителей турбизнеса, так как отрасль низкомаржинальна.

В начале 2023 года РСТ обращался к председателю Банка России с предложением ограничить размер эквайринга: вместо нынешних 1,45-1,8% в зависимости от банка сделать для предприятий туриндустрии ставку не выше 1%.

Как отмечали тогда в РСТ, «Плата за эквайринг, взимаемая кредитными организациями с предприятий турбизнеса, составляет 20-30% от выручки.

А если, например, в связи с какими-либо обстоятельствами приходится вернуть клиенту стоимость тура, то плата за эквайринг становится чистым убытком, так как кредитные организации эту комиссию не возвращают. Более того, возникают ситуации, когда стоимость эквайринга превышает комиссию туркомпании при реализации авиабилетов.

Существующая альтернатива в виде системы быстрых платежей (СПБ) или перевода по QR-коду не является полноценной заменой оплаты картой по терминалу. Многие потребители, особенно в регионах, попросту не имеют установленных приложений банков и не подключены к СПБ. Кроме того, такая оплата недоступна для владельцев кредитных карт».

Однако ответ от Центробанка был получен отрицательный.

Снижение расходов на эквайринг позволило бы повысить рентабельность турбизнеса и финансовую устойчивость работающих в отрасли компаний, а также помогло бы части из них выйти из теневой зоны, считают эксперты Российского союза туриндустрии.

/TOURBUS.RU