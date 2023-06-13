Бали готовится к летнему сезону

В Индонезии готовятся к празднованию Дня Вайсак — праздника, который широко отмечается буддистами во всем мире и посвящен рождению, просветлению и смерти Будды. Несмотря на то, что буддисты составляют незначительную часть верующих страны (их число не превышает 2 млн. жителей страны, при общей численности приближающейся к 300 млн.), праздник имеет статус государственного, а предшествующие ему дни объявлены выходными.

На популярном у российских туристов индонезийском курорте Бали праздник ассоциируется с цветами, яркими красками и украшенными храмами. Незадолго до рассвета в День Вайсак индонезийские буддисты соберутся в храмах на церемонию в честь Будды и его учений, а после её завершения с пением гимнов поднимут флаги и вымпелы.

Обычная практика для буддистов в этот день - преподносить в храмах к статуе Будды цветы. Смысл цветочной церемонии в напоминании людям о том, что жизнь прекрасна и скоротечна. Ночью проходит самая впечатляющая часть праздника - запуск небесных фонариков, символизирующих просветление.



Популярное место празднования Дня Вайсак в Индонезии - большой буддистский храм Борбудур, в котором проводится фестиваль Дня Вайсак и куда совершают паломничество многие буддисты со всей страны. Храм также открыт и для не исповедующих буддизм посетителей.

По мнению экспертов по Юго-Восточной Азии туроператора ITM group, шансов у туристов из России стать свидетелем или участником празднования Дня Вайсак на Бали практически не осталось. Туры на курорты Индонезии пользуются большим спросом и найти места на регулярных рейсах с вылетом в конце мая - начале июня довольно трудно, а чартерная перевозка в страну не организована.

"Традиционно лето на Бали - это высокий сезон, и туры на Бали с вылетами до середины июня у нас полностью распроданы, – комментирует новость руководитель отдела продаж туроператора ITM group Юлия Соколова. – На данный момент мы имеем хороший спрос на направлении с максимальной глубиной продаж, превышающей полгода. Вместе с тем, даже в высокий сезон гарантированная перевозка на рейсах наших партнеров Qatar Airways позволяет нам удерживать цены на привлекательном уровне.

К примеру, если мы не берем во внимание бюджетные отели из широкого ассортимента наших предложений, тур с проживанием в Hilton Bali Resort 5* на завтраках с шикарным расположением на побережье в Нуса Дуа с датами заезда с 13.06.23 по 25.06.23 обойдется в 2357 USD на человека".



Впрочем, не попавшим на праздник туристам унывать не стоит, уверены в ITM group. Сухое лето позволяет туристам не ограничиваться пребыванием на пляже, а воспользоваться экскурсионными возможностями Бали и посетить самые интересные уголки острова: величественные храмы, изумрудные рисовые террасы, живописные водопады, могущественные вулканы, горячие источники на берегу вулканического озера, красивейшие парки и густые леса с удивительными животными.



Для любителей активного отдыха на Бали будут интересны русские школы серфинга, предлагающие насыщенные и интересные программы, в которых нагрузки во время занятий сёрфингом и йогой чередуются с экскурсиями по острову.