РСТ: Спрос на туры в Грузию нельзя назвать ажиотажным

Интерес к новым авиарейсам в Грузию тормозят высокие цены на билеты

Спрос на туры в Грузию после открытия прямого авиасообщения нельзя назвать ажиотажным из-за высоких цен на билеты, однако запуск дополнительных рейсов поможет восстановлению массового турпотока из России, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

Напомним,что авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, а со 2 июня рейсы планирует выполнять Red Wings.

"Самое большое количество визитов в Грузию было зафиксировано в 2018 году и начале 2019-го, тогда страну с различными целями посетило свыше 1,2 млн россиян. После запрета турпоток сократился в среднем до 850 тыс. в год.

Сейчас произошло кардинальное изменение ситуации: разрешена прямая перевозка, отменен визовый режим для грузинских граждан и, главное, сняты ограничения для туроператоров на формирование и продажу организованного турпродукта в Грузию", — заявил эксперт.

Вице-президент РСТ добавил, что Грузия находится в топе запросов сервисов онлайн-бронирования туристических услуг, однако ажиотажного спроса на направление пока нет. По его словам, сейчас объем перевозки можно назвать стартовым, для восстановления массового турпотока в страну потребуется его расширение.

"Поскольку между обеими странами действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, будет не очень просто существенно нарастить объемы перевозки. В этой связи единственным путем естественного расширения количества рейсов остаются только дополнительные чартерные рейсы, которые оформляются отдельным разрешением", — сказал г-н Горин.

Эксперт подчеркнул, что чартеры позволят не только расширить географию маршрутов, но и стабилизировать цены.

"При действующем динамическом ценообразовании, стоимость билетов варьируются в диапазоне от 17 до 26 тыс. рублей в одну сторону.

Цены меняются от количества мест и спроса, но надо учитывать, что с учетом санкционных ограничений на этом маршруте поставлены самолеты небольшой вместимости, это Sukhoi Superjet 100 емкостью порядка ста кресел", — уточнил г-н Горин.

Эксперт добавил, что сейчас стоимость стыковочных рейсов получается ниже, чем прямых, а продолжительность полета всего на 30-40 минут дольше.

Как отмечают туроператоры-члены РСТ, интерес к прямым рейсам в Грузию у туристов высокий, но пока высокие цены на авиабилеты тормозят спрос.

По их данным, клиенты предпочитают более дешевые транзитные рейсы через третьи страны. Кроме того, желающих поехать в Грузию могут останавливать протесты против возобновления авиасообщения с РФ, проходящие в стране.

/TOURBUS.RU