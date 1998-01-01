Туристы считают, что самый вкусный кофе варят в Петербурге

Первая российская кофейня открылась в Северной столице в 1720 году

Санкт Петербург занял первое место в рейтинге городов, где варят самый вкусный кофе. Таковы результаты опроса, проведенного популярным сервисом бронирования, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

«За этот удивительный город проголосовали 37% всех любителей кофе. И это неудивительно, ведь и традицию пить кофе в Россию привез основатель Санкт Петербурга император Петр Великий», – комментируют авторы исследования.

В 1720 году первая российская кофейня открылась именно в Петербурге, на Троицкой площади. В современной Северной столице сотни кафе, где готовят этот напиток на любой вкус. Лучшие из них собраны в гастрономическом путеводителе «Что Где Есть в Петербурге», созданном Комитетом по развитию туризма.

Здесь же можно найти рецепт кофе по-петербургски, разработанный Музеем кофе: двойной эспрессо, небольшое количество воды и молочная пена. «Считается, что в Петербурге всегда любили покрепче. Например, на чашку кофе для Екатерины II брали 80 граммов молотых зерен, и выпивала она до пяти чашек в день», – отмечают авторы рецепта.

С ноября 2021 года Северная столица носит статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «гастрономия». Здесь успешно соединяются традиции национальных кухонь разных регионов России и других стран, регулярно проходят тематические фестивали и форумы. Гастрономический туризм включен в направления проекта «Новая туристская география», реализуемого Комитетом по развитию туризма.

На официальном туристском портале города Visit Petersburg есть специальный тематический раздел, где можно найти информацию о лучших кафе, барах и ресторанах Северной столицы, а также узнать о важных гастрономических событиях.

Отметим, что, согласно исследованию Всемирной туристской организации ООН, выбор того или иного направления для путешествия на 30% зависит от возможности познакомиться с оригинальной кухней.

/TOURBUS.RU

Фото: za.pinterest.com