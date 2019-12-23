«Сингапурские авиалинии» закрыли московский офис

Авиакомпания выполнит все принятые на себя ранее обязательства по договорам с российскими партерами

Как сообщили нашему порталу в российском представительстве «Сингапурских авиалиний», офис компании, расположенный в Москве по адресу: Омпийский проспект, д. 14, прекращает свою работу.

«В настоящее время проводятся процедурные мероприятия по прекращению аккредитации компании, снятию российского представительства компании с налогового учета, исключению сведений о российском представительстве компании из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц», - отметили в офисе.

При этом компания «подтверждает легитимность и обязательность исполнения всех ранее заключенных договоров и иных сделок. Все обязательства, принятые компанией в рамках работы российского представительства, подлежат надлежащему исполнению компанией».

«В силу сложившихся обстоятельств российский офис компании завершает свою работу, однако компания, продолжая свою международная деятельность, остается открытой к сотрудничеству в форматах, доступных иностранной компании в России.

Мы, сотрудники российского офиса компании, благодарим Вас за годы плодотворного сотрудничества и надеемся, что наша работа была для вас полезной и способствовала успешному развитию», - добавили в российском представительствеавиаперевозчика.

Отметим, что в годы работы в России офис «Сингапурских авиалиний» активно развивал на российском рынке сингапурское направление и собственные авиаперелеты, включая стыковочные трансатлантические рейсы, принимал участи в большом числе выставок и деловых мероприятий, организовывал многочисленные презентации.

Интересно, что услугами компании можно было в течение нескольких лет воспользоваться и для прямого перелета из Москвы в столицу Швеции, причем этот недорогой и комфортабельный рейс был также очень востребован на рынке.

Как отмечают СМИ, туроператоры подтверждают, что, поскольку функции представительства сингапурского перевозчика в Москве выполняла компания Aviareps, которая продолжает работать, российские туркомпании смогут и далее продолжить работу с перевозчиком и приобретать билеты на его рейсы.

Напомним, что в феврале 2022 года авиаперевозчик объявил о приостановке рейсов по маршруту Москва – Сингапур по «техническим причинам». Ранее рейсы выполнялись три раза в неделю. Наблюдатели отмечали, что полетную программу свернули на фоне ввода санкций правительством страны в отношении России.



Сейчас из Москвы до Сингапура можно улететь только с пересадкой. Например, за перелет туда-обратно с пересадкой в Бахрейне нужно заплатить от 58 тыс. руб., за перелет через Катар — от 87 тыс. руб.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией