Эксперты: Валюта дорожает, но отельеры снижают цены

Волатильность рубля пока что заметно не сказалась на продажах туров за рубеж

Волатильность рубля традиционно негативно сказывается на продажах туров за рубеж, однако снижение цен накануне летнего сезона почти на всех наиболее популярных зарубежных направлениях нивелировало влияние текущих валютных колебаний на стоимость путешествий, сообщили эксперты, опрошенные сегодня «Интерфаксом».

"Динамика растущего курса замедляет или останавливает продажи туров. То же самое можно сказать о динамике падающего курса", — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России), руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как пояснил эксперт, ослабление рубля тормозит продажи туров за рубеж, поскольку путешественники откладывают покупку в ожидании стабилизации курса.

В свою очередь, вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что отели во многих доступных странах в преддверии летнего сезона ощутимо снизили цены для туристов, и это нивелировало скачки курса.

"В результате на рынке образовался большой переизбыток турпродукта. И, несмотря на ослабление рубля с января более чем на 25%, стоимость путевок за рубеж стала достаточно привлекательной. Например, в Турцию сейчас можно отправиться в среднем за 100 тыс. на двоих. Но я думаю, что такие цены сохранятся максимум до июня", — считает г-н Мкртчян.

Помимо Турции, отельеры в ОАЭ, Шри-Ланке, на Мальдивах также снизили цены на размещение летом.

"В Эмиратах сезонное снижение цен, скидки достигают 40%. Такие же скидки предлагают отельеры на Мальдивах. Другая ситуация складывается в Египте. Несмотря на то, что это традиционно зимнее направление, стоимость размещения на лето почти не снижалась. Плюс авиаперевозки меньше, поэтому отдых в Египте сейчас россиянам обойдется дороже Турции", — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Волатильность валют, безусловно, важна для формирования цен на турпакеты и авиаперевозку, однако она не является определяющей в этом вопросе. Большое количество рейсов на выездных направлениях и снижение цен на размещение в отелях за рубежом сгладило разницу в ценах, несмотря на ослабление курса рубля", — заключил он.

Как напоминает «Интерфакс», с начала мая рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. В конце прошлой недели курс доллара США составил 77,92 рубля, это на 1,02 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,84 рубля, подорожав на 74,25 копейки.

/TOURBUS.RU