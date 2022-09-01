РСТ: Электронные визы заметно увеличат турпоток из Ирана

Эксперты обсуждают, как скажется на иранском турпотококе в Рф запланированное на июнь введение электронных виз

Внедрение электронных виз для граждан Ирана даст стимул увеличению туристического потока из этой страны, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. С ним согласны и другие эксперты РСТ – любое облегчение визового режима приведет к росту турпотока и поможет быстрее восстановиться въездному туризму.

«Авиарейсов между Россией и Ираном сейчас вполне достаточно для развития туризма, и именно визы остаются существенным сдерживающим фактором. С любым упрощением визового режима всегда происходит рост потоков. Когда вводится безвизовый режим, увеличение составляет не менее 30%», – сказал г-н Горин в интервью RTN.

«Мы рассчитываем также на безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном для развития двусторонних отношений.

Въездной туризм больше двух других видов пострадал от пандемии и ограничения воздушного сообщения, а рынок Ирана очень важен для российского въездного туризма, так как иранцы – активные путешественники: например, в Турции они входят в топ-5 по въезду», – добавил эксперт.

По словам гендиректора компании «Тари-Тур» Марины Левченко, иранские туристы и сейчас проявляют интерес к России.

«Но их очень немного – это индивидуалы или небольшие группы. Введение электронных виз стало бы хорошим стимулом для роста потока. И большой поддержкой для въездных туроператоров, которые уже четыре года работают в условиях серьезных ограничений», – сказала она.

Руководитель компании «Свой ТС», глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович уверен, что введение электронных виз облегчит и увеличит въезд иранских туристов в Россию.

«Правда, остается непонятным вопрос оплаты визы: в какой валюте это будут делать иранцы. Кроме того, обоим государствам стоит более конструктивно подойти к авиаперевозке между нашими странами. Сейчас ее достаточно, но если решено наращивать потоки, то и авиаперевозку надо расширять», – говорит эксперт.

По словам г-на Войтовича, проблема в том, что сейчас и иранским, и российским авиакомпаниям гораздо выгоднее организовывать чартерные программы в Турцию. «Авиакомпаниям выгоднее делать длинные цепочки. В Турции сезон длится с апреля практически по ноябрь, а в Россию иранцы активно ездят в очень ограниченный отрезок года – со второй половины июня до середины сентября. В итоге, в Турцию ежегодно отправляется примерно 1 млн иранцев и 5 млн россиян», – рассказал он.

Выход есть – дать авиакомпаниям субсидии в размере $200 долларов за туриста. Это эффективно и экономически выгодно: та же сумма вернется государству с лихвой, полагает эксперт. «Это – стоимость визы ($50), посещение музеев Кремля ($50) и Эрмитажа ($50), плюс рестораны, сувениры. Не говоря уже про налоги с гостиниц, где разместятся иранские туристы», – пояснил г-н Войтович.

Как мы сообщали ранее, в пятницу замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что Россия рассчитывает до конца июня запустить электронную визу для туристов из Ирана, так как он входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. С 1 января 2021 года в России должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях, действует 60 суток и оформляется за четыре дня. Консульский сбор составляет $40.

Ранее в январе 2021 года правительство отложило введение электронных виз из-за пандемии. В 2022 году МИД начал модернизацию сайта по оформлению виз, но сроки начала работы платформы до сих пор неизвестны. В марте в Минэкономразвития заявили, что это произойдет в этом году.

/TOURBUS.RU



