В Перми назвали лучших мастеров гостеприимства страны

Первый Форум гостеприимства России, которое проводит конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Правительства Пермского края - состоялось на площадке Digital-Port в столице Прикамья.

В третьем сезоне проекта приняло участие более 36,5 тысяч человек, тогда как в Гранд-финал вышли 120 человек из 42 регионов России.

На протяжении трех дней участники обменивались опытом, посещали насыщенную деловую и образовательные программы, выставку регионов и ярмарку мастеров. Ключевым событием форума стал Гранд-финал, реализованный в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

На торжественном открытии мероприятия с видеообращением к участникам обратился заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что «с каждым годом интерес к конкурсу растет, что говорит о развитии туристической сферы. Участники получают возможности для раскрытия своего потенциала и реализации идей, обмена опытом и освоения лучших практик при поддержке ведущих лидеров отрасли. Символично, что гранд-финал проходит именно в Перми.

Город, который празднует свой 300-летний юбилей, преображается прямо на глазах, становится ярким туристическим магнитом на карте России и очень комфортным местом для жизни».

В этот раз площадка Форума превратилась в большое выставочное пространство, представляющее удивительные регионы России: от Полярного круга до южных берегов Дона. Уникальность и колорит, традиции и события, историческое и культурное наследие территорий раскрыла и созданная мастерами аудиокнига, и уникальные арт-объекты, которые во многом, повышали туристический интерес к регионам.

На ярмарке мастеров можно было приобрести локальные сувениры, с любовью созданные ремесленниками из московской, новосибирской, волгоградской, свердловской, мурманской областей, республик Марий Эл и Алании, Удмуртии , Коми и др.

Заинтересованные в развитии страны участники прошли курсы повышения квалификации «Реализация направлений устойчивого туризма», разработанные МГИМО МИД России специально для проекта «Мастера гостеприимства», а в школе акторов индустрии «Мастер-кемп: служба приема и размещения» менеджеры и администраторы, консьержи, хостес, ресепшионисты, сотрудники служб бронирования разбирали гостиничные стандарты как инструмент продвижения бренда предприятия.

Отдельная программа ждала руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих туризм, из десятков субъектов России. В рамках деловых встреч, круглых столов, дискуссий они обсуждали вопросы сотрудничества и взаимодействия, в том числе развития отрасли туризма.

Большое внимание было уделено наработкам в сфере детского туризма. В частности, маршрут «В поисках черного золота» стал победителем конкурса Ростуризма, а в рамках проекта «Дети едут к детям» было создано 70 туристических маршрутов по Пермскому краю.

Выступая на церемонии закрытия форума, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что все мероприятие пролетело буквально на одном дыхании. И что участники конкурса доказали: Россия – не только страна возможностей, но и самая гостеприимная, самая лучшая страна в мире.

Победители войдут в кадровый туристический потенциал страны, получат гранты на реализацию идей и обретут наставников из числа лидеров индустрии.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами форума