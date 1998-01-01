Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
22 мая
«Аэрофлот» возобновит регулярные полёты на Кубу с 1июля

Рейсы на курорт Варадеро будут осуществляться на лайнерах Boeing 777 дважды в неделю


 

«Аэрофлот» с 1 июля возобновляет регулярные полёты на Кубу. Рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро будут выполняться авиакомпанией «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажи будут открыты в ближайшее время, - сообщили нам в пресс-слкжбе перевозчика.

На первоначальном этапе планируется выполнять два рейса в неделю. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полётов на Кубу будет расширяться.

 

«Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории" Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114.

Варадеро традиционно привлекает любителей пляжного отдыха в течение круглого года. Благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» на Варадеро у туристов появится возможность добираться на курорт напрямую, без остановки в Гаване», - добавили в пресс-службе.

 

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой, с учетом ограниченного количества доступных для отдыха россиян стран, будет способствовать росту турпотока из нашей страны в республику, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

«Уже в этом году Кубу посетило 38 тыс. человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки – хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений.

С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», — заметил эксперт.

 

Он напомнил, что прямые рейсы на Кубу сейчас выполняются, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.

«У нас есть сейчас прямое авиасообщение с Кубой, туристические рейсы выполняются в Варадеро и Кайо-Коко, четыре федеральных туроператора используют эту полетную программу. Флот дальнемагистральных самолетов у перевозчиков, конечно, есть. Мы летаем и в Таиланд, и на Мальдивы, и в другие страны.

Здесь важен сам маршрут, по которому будут летать самолеты. Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11», — сказал он.

 

По данным РСТ, в 2021 году Россия была лидером по числу туристов на Кубе – на острове побывало 178 тыс. россиян. В 2022 году турпоток снизился до 55 тыс.

 

Между тем, Куба хотела бы нарастить турпоток из России до 200 тысяч человек в год, заявил в субботу министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.

"Россия исторически является одной из основных четырех стран, граждане которой посещают Кубу. В разгар пандемии Россия заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество составило 178 тысяч туристов в год.

Мы хотели бы перейти за барьер в 200 тысяч туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", — заявил он в ходе на двусторонней встрече по вопросам взаимодействия в области туризма с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко в минувшую субботу.

 

"Мы поддерживаем стремление министра туризма Кубы в его цели довести туристический поток из России до 500 тысяч туристов в год, тем самым Россия могла бы выйти на первое место по турпотоку на Кубу, обогнав наиболее развитое направление Канаду", — отметил в свою очередь г-н Чернышенко.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 