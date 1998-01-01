|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 мая
«Аэрофлот» возобновит регулярные полёты на Кубу с 1июля
Рейсы на курорт Варадеро будут осуществляться на лайнерах Boeing 777 дважды в неделю
«Аэрофлот» с 1 июля возобновляет регулярные полёты на Кубу. Рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро будут выполняться авиакомпанией «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажи будут открыты в ближайшее время, - сообщили нам в пресс-слкжбе перевозчика.
На первоначальном этапе планируется выполнять два рейса в неделю. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полётов на Кубу будет расширяться.
«Воздушная линия между Россией и Кубой — одно из старейших международных направлений в истории" Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Остров свободы был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114.
Варадеро традиционно привлекает любителей пляжного отдыха в течение круглого года. Благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» на Варадеро у туристов появится возможность добираться на курорт напрямую, без остановки в Гаване», - добавили в пресс-службе.
Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой, с учетом ограниченного количества доступных для отдыха россиян стран, будет способствовать росту турпотока из нашей страны в республику, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».
«Уже в этом году Кубу посетило 38 тыс. человек, это на 4% больше, чем годом ранее. Восстановление большего объема авиационной перевозки – хорошая новость для турбизнеса, так как позволит увеличить количество путешественников, сделать это направление более доступным. Это также поможет расширить ассортимент направлений.
С учетом того, что не все страны доступны россиянам для отдыха, наличие прямой регулярной перевозки на Кубу будет стимулировать рост турпотока на остров», — заметил эксперт.
Он напомнил, что прямые рейсы на Кубу сейчас выполняются, но из-за закрытия некоторыми странами неба для российских авиакомпаний время полетов увеличено.
«У нас есть сейчас прямое авиасообщение с Кубой, туристические рейсы выполняются в Варадеро и Кайо-Коко, четыре федеральных туроператора используют эту полетную программу. Флот дальнемагистральных самолетов у перевозчиков, конечно, есть. Мы летаем и в Таиланд, и на Мальдивы, и в другие страны.
Здесь важен сам маршрут, по которому будут летать самолеты. Сейчас, с учетом облета через север, рейсы длятся 14 часов вместо прежних 11», — сказал он.
По данным РСТ, в 2021 году Россия была лидером по числу туристов на Кубе – на острове побывало 178 тыс. россиян. В 2022 году турпоток снизился до 55 тыс.
Между тем, Куба хотела бы нарастить турпоток из России до 200 тысяч человек в год, заявил в субботу министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.
"Россия исторически является одной из основных четырех стран, граждане которой посещают Кубу. В разгар пандемии Россия заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество составило 178 тысяч туристов в год.
Мы хотели бы перейти за барьер в 200 тысяч туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", — заявил он в ходе на двусторонней встрече по вопросам взаимодействия в области туризма с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко в минувшую субботу.
"Мы поддерживаем стремление министра туризма Кубы в его цели довести туристический поток из России до 500 тысяч туристов в год, тем самым Россия могла бы выйти на первое место по турпотоку на Кубу, обогнав наиболее развитое направление Канаду", — отметил в свою очередь г-н Чернышенко.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72