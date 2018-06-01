«Интурист»: «У латиноамериканцев - большой отложенный спрос на туры в Россию»

В Россию приехала первая после пандемии организованная группа туристов из Латинской Америки, она посетит две столицы и Иркутскую область, сообщают пресс-службе туроператора «Интурист» и «Интурист».

«В данный момент мы принимаем первую с начала пандемии организованную группу из Латинской Америки. Туристы из Аргентины приехали более чем на 10 ночей и во время своего путешествия они посмотрят сразу три региона – Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую область и озеро Байкал. Гости добирались к нам через Дубай, который становится хабом как для выездного, так и для въездного туризма», — рассказали в компании.

Там отметили, что у туристов из Латинской Америки, в частности Аргентины и Бразилии существует большой отложенный спрос на посещение России.

«Конечно, по объемам латиноамериканские рынки не сравнятся с такими массовыми направлениями въездного туризма, как Китай или Индия. Но важно, что перечень стран, из которых в Россию стали возвращаться иностранные туристы, расширяется, и в этой связи въездной рынок стран Латинской Америки очень важен.

Важен сам факт, что люди из таких дальних стран к нам поехали. Кроме того, туристы из Южной Америки приезжают надолго и во время путешествия хотят посмотреть сразу несколько регионов РФ», — добавили в пресс-службе.

Отвечая на вопрос о том, в каких странах востребованы сейчас туры в Россию, в компании отметили, что это, в первую очередь, страны Азии.

«Сейчас мы обслуживаем деловых туристов из Китая, Индии и Японии, причем это могут быть большие группы по 60-120 человек. Есть индивидуальнее туристы из Германии, Австрии и Италии, но по сравнению с тем, что было до пандемии, их число пока небольшое. Они приезжают по индивидуальным программам и в основном смотрят Москву и Санкт-Петербург. Тогда как туристам из Латинской Америки интересно побывать во многих регионах, в том числе за Уралом», — рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что для транзита туристы из стран, откуда нет прямых рейсов в Россию, пользуются обычно аэропортами Стамбула и Дубая. Причем туристы из Латинской Америки предпочитают Дубай.

По данным Погранслужбы ФСБ, Россию в первом квартале 2023 года посетили с целью туризма почти 68 тыс. иностранных граждан. Это на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.

/TOURBUS.RU