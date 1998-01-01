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Опоздать на самолет, потерять паспорт или деньги - чего боятся в отпуске россияне

Компания «АльфаСтрахование» провела исследование основных «страхов» российских туристов

Каждый пятый россиянин, уехав отдыхать, больше всего боится потерять документы или деньги, показал опрос, проведенный компанией «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 1395 человек. 56,3% – мужчины. Почти половина опрошенных в возрасте от 31 до 40 лет. Респонденты проживают в Москве (12%), Санкт-Петербурге (9,7%), Новосибирске (9%), Самаре (8,8%), Екатеринбурге (8,7%) и других крупных городах.

21% участников исследования назвали опоздание на рейс, автобус или поезд – своим самым большим отпускным кошмаром. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% – и вовсе потерять его.

Для 8% респондентов отпускной страх заключается в возможности заболеть и пролежать в номере всю поездку. А 9,4% боятся, что заболеет ребенок.

Почти 40% тех, кто когда-либо отдыхал в России, в отпуске обращались к врачу. В заграничных поездках этот процент чуть ниже – 33%. При этом главные причины обращений за медицинской помощью во время поездок внутри страны, согласно опросу – пищевое отравление. А за границей к нему добавились проблемы с давлением.

Отменять поездку приходилось почти 40% российских путешественников. Среди причин отмены, как показывает исследование, довольно стандартные примеры. Каждый третий вынужден отказаться от тура из-за работы, каждый четвертый – из-за болезни или травмы. 26% отменяют отпуск по причине болезни детей.

А у каждого десятого россиянина все планы рушатся из-за переносов рейсов и прочих логистических проблем.

Отпуск предстоящим летом запланировали уже почти 60% опрошенных. Самое популярное заграничное направление – Турция, в России – Сочи.

«Даже идеально спланированный отпуск может превратиться в сплошную головную боль, так как реализация всех планов зависит от ряда внешних факторов. Чтобы этого не произошло, существует страховка для тех, кто путешествует как по России, так и за рубеж. Она помогает предотвратить серьезные расходы на медицинскую помощь в любом уголке мира», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU