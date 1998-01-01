Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
19 мая
Опоздать на самолет, потерять паспорт или деньги - чего боятся в отпуске россияне 

Компания «АльфаСтрахование» провела исследование основных «страхов» российских туристов


 

Каждый пятый россиянин, уехав отдыхать, больше всего боится потерять документы или деньги, показал опрос, проведенный компанией «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 1395 человек. 56,3% – мужчины. Почти половина опрошенных в возрасте от 31 до 40 лет. Респонденты проживают в Москве (12%), Санкт-Петербурге (9,7%), Новосибирске (9%), Самаре (8,8%), Екатеринбурге (8,7%) и других крупных городах.

 

21% участников исследования назвали опоздание на рейс, автобус или поезд – своим самым большим отпускным кошмаром. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% – и вовсе потерять его.

Для 8% респондентов отпускной страх заключается в возможности заболеть и пролежать в номере всю поездку. А 9,4% боятся, что заболеет ребенок.

 

Почти 40% тех, кто когда-либо отдыхал в России, в отпуске обращались к врачу. В заграничных поездках этот процент чуть ниже – 33%. При этом главные причины обращений за медицинской помощью во время поездок внутри страны, согласно опросу – пищевое отравление. А за границей к нему добавились проблемы с давлением. 

 

Отменять поездку приходилось почти 40% российских путешественников. Среди причин отмены, как показывает исследование, довольно стандартные примеры. Каждый третий вынужден отказаться от тура из-за работы, каждый четвертый – из-за болезни или травмы. 26% отменяют отпуск по причине болезни детей.

А у каждого десятого россиянина все планы рушатся из-за переносов рейсов и прочих логистических проблем.

Отпуск предстоящим летом запланировали уже почти 60% опрошенных. Самое популярное заграничное направление – Турция, в России – Сочи. 

 

«Даже идеально спланированный отпуск может превратиться в сплошную головную боль, так как реализация всех планов зависит от ряда внешних факторов. Чтобы этого не произошло, существует страховка для тех, кто путешествует как по России, так и за рубеж. Она помогает предотвратить серьезные расходы на медицинскую помощь в любом уголке мира», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 