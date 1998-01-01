Новости Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Вскоре карту «Мир» начнут принимать на кубинских курортах» Россия остается одним из ключевых рынков для туризма Острова свободы

В ближайшее время российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться на кубинских курортах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Идет согласование формата работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях. Ожидаем, что в ближайшее время российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться на кубинских курортах, что позитивно отразится на туристической отрасли», — сказал он в ходе заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в четверг в Гаване, - сообщает «Интерфакс». Г-н Чернышенко добавил, что в этом году впервые запущены круглогодичные туристические программы на Кубу, а с конца мая планируется увеличить количество прямых чартерных рейсов. Он также подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между РФ и Кубой вырос в три раза. «Куба – наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.Об этом говорят и цифры: товарооборот по итогам 2022 года вырос в 3 раза до 452 млн долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в 9 раз до 137,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил вице-премьер. Как сообщает пресс-служба Чернышенко, на 20-м, юбилейном заседании комиссии отдельное внимание было уделено транспортной логистике, а также туризму. Напомним, что Россия остается одним из ключевых рынков для туризма Кубы. Как заявила ранее советник по туризму посольства республики в РФ Кристина Леон Изнага, с начала года до середины апреля на Кубе зафиксировано более 38 тыс. прибытий из России. Это на 4% больше, чем было за тот же период 2022 года и на 14% превышает показатель за соответствующий период 2021 года. Как отметила представитель кубинского туризма, в этом году российский рынок показывает хорошие темпы роста и есть предпосылки, что 2023 год окажется более успешным, чем 2022. В прошлом году Кубу посетило порядка 54 тыс. российских туристов. Российские туроператоры также подтверждают стабильный интерес наших соотечественников к поездкам на Кубу, вследствие чего полетная программа на Кубу авиакомпании Nordwind, основного партнера Pegas Touristik, была продлена на летний сезон-2023. Более того, летом количество рейсов будет увеличено. Также о запуске своей блочной перевозки в летнем сезоне-2023 на рейсах Nordwind в Варадеро объявил и ANEX Tour. /TOURBUS.RU NEW! Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, cообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям", - сказал он. "По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот", - добавил он. Подробности - в нашем выпуске в понедельник.





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