Red Wings начнет рейсы в Грузию в начале июня

Сегодня полеты из Москвы в Тбилиси начинает а/к «Азимут», завтра - Georgian Airways

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию из Москвы и Сочи с июня, сообщает управление гражданской авиации Грузии (GCAA).

«С июня авиакомпания Red Wings начнет выполнять перелеты в РФ по маршрутам Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. Авиакомпании нет в «черном списке» ЕС», — говорится в сообщении.

Как отметили в GCAA, рейсы из Сочи и Москвы стартуют 2 июня и будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам

Ранее ведомство выдало разрешение на выполнение рейсов между РФ и Грузией российской авиакомпании «Азимут», первый рейс состоялся сегодня утром. Также 20 мая возобновит полеты между странами авиакомпания Georgian Airways.

Как сообщает сегодня «Интерфакс», премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что восстановление прямого авиасообщения с Россией является правильным шагом, при этом ни одна российская авиакомпания, находящаяся под санкциями, не сможет совершать полеты в Грузию.

"Ни одна компания и ни один самолет, находящиеся под санкциями, не будут летать в Грузию. Этим все сказано", — сказал г-н Гарибашвили в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о возобновлении с 19 мая авиасообщения с Россией.

Он подчеркнул, что Грузия не останавливает торговлю и экономические отношения с Россией, так как "это нанесло бы вред интересам грузинского народа". "Мы делаем правильные шаги, которые не нанесут вреда отношениям Грузии с Европой. Мы не раз приводили нашим европейским друзьям свою аргументацию и мотивацию в связи с возобновлением авиасообщения с Россией. Грузия пока не является членом Евросоюза и, чтобы проводить политику Евросоюза, она должна быть его членом, а до этого пройдут годы", — сказал г-н Гарибашвили.

Напомним, что президент РФ 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Одновременно были сняты ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией