В России появится концепция развития автомобильного туризма

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства дал ряд поручений в сфере развития туризма, среди них – разработка и утверждение до 15 июня концепции развития автомобильного туризма в РФ, - сообщает «Интерфакс».

"...разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань)", — говорится в списке поручений, размещенных на сайте Кремля в среду.

Срок исполнения – до 15 июня.

Кроме того, правительству предлагается в срок до 1 июня "с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся определения и реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием к 2030 году не менее 10 млн человек в год, а также создания благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов".

Также правительству поручено представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений.

«Благодаря нацпроектам дороги становятся все лучше и безопаснее, но внимание необходимо уделить созданию придорожной инфраструктуры и обеспечению сервиса на дорогах. Здесь совершенно точно необходим комплексный подход, с вовлечением практиков: экспертного сообщества, представителей бизнеса и общественных организаций, чтобы на выходе получить рабочую концепцию, при помощи которой можно через несколько лет получить необходимый рост количества автотуристов», — считает советник президента РСТ, заместитель руководителя Регионального совета объединения Дмитрий Манин, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

Как считает эксперт, необходимо разработать федеральный проект многофункциональных комплексов, где автотуристы смогут получить определенный набор услуг с единым уровнем сервиса.

«Турист должен понимать, через какое расстояние будет АЗС, кафе, пункт технического обслуживания и шиномонтажа, придорожный отель для ночевки, место для отдыха с чистыми туалетами и прочие важные моменты», — подчеркивает г-н Манин.

Как напомнили в РСТ, автотуризм бывает нескольких видов – на собственных машинах или автобусах с размещением в придорожных отелях, мотелях и кемпингах. И с использованием «личных» объектов размещения – прицепов и автодомов. При разработке концепции необходимо учесть потребности всех перемещающихся по дорогам туристов.

Руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук отметил, что в России в последние годы растет число кэмпингов – их уже более 300. Растет и производство автодомов – за четыре года число их производителей выросло вдвое, с 32 до 60.

«Но для такой страны, как Россия, это капля в море. Для сравнения, в Европе насчитывается 38 тысяч кэмпингов, но и традиции автотуризма на континенте уже больше ста лет. Там караванинг держится на пенсионерах, которые приобретают автодома по льготным кредитам и едут, куда хотят.

У нас классический вариант развития автотуризма упирается в отсутствие денег на такую недешевую покупку, как автодом, который стоит от 700 тысяч до 30 млн рублей в зависимости от модификации, комплектации и года выпуска. Арендовать автодом можно, заплатив от 7 до 25 тысяч рублей в сутки», — отметил эксперт.

/TOURBUS.RU