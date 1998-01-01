Новости Железнодорожные пути на перегоне Симферополь — Севастополь будут восстановлены уже сегодня вечером Причиной схода грузового поезда в Крыму очевидцы называют взрыв

По информации «Интерфакса», сегодня утром в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено движение поездов. Перед сходом грузового поезда с рельсов под Симферополем был отчетливо слышан взрыв, задребезжали окна, рассказали РИА «Новости» жители соседнего села. "Утром отчетливо был слышан звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", - сказал житель села Чистенькое Симферопольского района. Информацию о прозвучавшем характерном звуке взрыва подтвердили и другие жители села. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Севастополь уже ведутся. Компания "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда N008 Севастополь — Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов также организованы автобусные рейсы. Восстановление железнодорожных путей на перегоне Симферополь — Севастополь планируется к вечеру четверга, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Восстановить ж/д пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется сегодня к вечеру", — сообщается в телеграм-канале правительства Крыма со ссылкой на г-на Лукашенко. Ажиотажный спрос на автобусное сообщение между Симферополем и Севастополем после схода грузового поезда и приостановки железнодорожного сообщения отсутствует, сообщает Минтранс Крыма в четверг. "Три автобуса готовы к отправке в Бахчисарай из Симферополя. Сейчас из трех автобусов частично заполнен только один. Ажиотажа нет", — говорится в сообщении министерства, размещенном в телеграм-канале. В то же время Минтранс зарезервировал еще десять автобусов на случай большого спроса в течение дня. /TOURBUS.RU Фото: ntv.ru



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