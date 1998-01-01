"Три автобуса готовы к отправке в Бахчисарай из Симферополя. Сейчас из трех автобусов частично заполнен только один. Ажиотажа нет", — говорится в сообщении министерства, размещенном в телеграм-канале.

В то же время Минтранс зарезервировал еще десять автобусов на случай большого спроса в течение дня.