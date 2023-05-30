Новости Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 30 мая в Самаре и 1 июня в Уфе Мероприятия организованы Комитетом по туризму города Москвы

Приглашаем вас принять участие в презентациях туристического потенциала Москвы, которые пройдут в Самаре 30 мая и Уфе 1 июня! Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы. Комитет по туризму города Москвы активно проводит бизнес-миссии в регионах России. За последние полгода представители туристического и гостиничного бизнеса столицы посетили с презентациями Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Новосибирск и другие города.

На мероприятии вы сможете: - познакомиться с туристическими предложениями Москвы, - узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования, - принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы. Участники мероприятия: - представители Комитета по туризму города Москвы, ведущие столичные туроператоры: МОС-ТУР, PEGAS Touristik, КАЛИТА-ТУР, «Нордвэй», In Russia Travel, FUN&SUN, «Высота-Тур», «Империя туризма», «Тари Тур». - представители столичных объектов показа: «Детский технопарк» ФГБОУ ВО РГСУ, АО «Лужники», City Sightseeing Russia, Музей криптографии, Музей Победы, ВДНХ, Парк Горького, Солнце Москвы - представители столичных объектов размещения: Дизайн-отель «СтандАрт», ТГК «ИЗМАЙЛОВО» Гамма, Дельта, Международная сеть апарт-отелей YES, Отель «Милан», Капсульный отель Q-block Даты и площадки проведения мероприятий: 30 мая 2023 Самара «Лотте отель», конференц-зал «Бриллиант» ул. Самарская, 110 1 июня 2023 Уфа Центр «Арт-квадрат», зал «Вторая сцена» ул. Чернышевского, 88 Регистрация для участия в мероприятии Посещение мероприятий возможно только после получения подтверждения от организаторов.





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