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18 мая
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 30 мая в Самаре и 1 июня в Уфе
Мероприятия организованы Комитетом по туризму города Москвы
Приглашаем вас принять участие в презентациях туристического потенциала Москвы, которые пройдут в Самаре 30 мая и Уфе 1 июня!
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы.
Комитет по туризму города Москвы активно проводит бизнес-миссии в регионах России. За последние полгода представители туристического и гостиничного бизнеса столицы посетили с презентациями Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Новосибирск и другие города.
На мероприятии вы сможете:
- познакомиться с туристическими предложениями Москвы,
- узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования,
- принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.
Участники мероприятия:
- представители Комитета по туризму города Москвы,
ведущие столичные туроператоры: МОС-ТУР, PEGAS Touristik, КАЛИТА-ТУР, «Нордвэй», In Russia Travel, FUN&SUN, «Высота-Тур», «Империя туризма», «Тари Тур».
- представители столичных объектов показа: «Детский технопарк» ФГБОУ ВО РГСУ, АО «Лужники», City Sightseeing Russia, Музей криптографии, Музей Победы, ВДНХ, Парк Горького, Солнце Москвы
- представители столичных объектов размещения: Дизайн-отель «СтандАрт», ТГК «ИЗМАЙЛОВО» Гамма, Дельта, Международная сеть апарт-отелей YES, Отель «Милан», Капсульный отель Q-block
Даты и площадки проведения мероприятий:
30 мая 2023
Самара
«Лотте отель», конференц-зал «Бриллиант»
ул. Самарская, 110
1 июня 2023
Уфа
Центр «Арт-квадрат», зал «Вторая сцена»
ул. Чернышевского, 88
Посещение мероприятий возможно только после получения подтверждения от организаторов.
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