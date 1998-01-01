Летом туроператоры будут отправлять в Египет по 11 тыс. туристов в неделю

В Египте рассчитывают в этом году на 30-процентный рост иностранного турпотока, в том числе из России, - сообщает сегодня RTN.

По данным министерства туризма Египта, за первые три месяца 2023 года число иностранных туристов в стране выросло на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, согласно прогнозам, в 2023 году Египет примет 15 млн гостей из разных стран.

Российские туроператоры, опрошенные RTN, также говорят об устойчивом интересе туристов к Египту: несмотря на окончание высокого сезона, направление остается одним из лидеров продаж и имеет все шансы удержаться на этой позиции. Большинство из них продлили зимние полетные программы на летний сезон.

Причем если в июле прошлого года в самолетах на направлении было 5 тыс. мест в неделю, в декабре их число достигло 30 тыс., то сейчас туроператоры предлагают порядка 11 тыс. мест в Египет в неделю – вдвое больше, чем прошлым летом.

Так, Coral Travel в летнем сезоне летает на Azur Air из Москвы в Шарм-эль-Шейх четыре раза в неделю, в Хургаду – три раза. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Марины Макарковой, направление входит в топ-5 продаж у туроператора.

«Спрос на туры в Египет на лето выше, чем в прошлом году. Глубина продаж – 15-20 дней. Бронируется качественный продукт – в основном, отели 5*, преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80 622 тысяч рублей на человека», – рассказала она.

Г-жа Макаркова добавила, что особой популярностью пользуется отель Xanadu Makadi Bay 5* с концепцией High Class All Inclusive, в рамках которой сервис для гостей предоставляется 24 часа в сутки: «В Египте, даже в премиальном сегменте, такой уровень найти непросто. Плюс в отеле работает Sun Family Club – наш авторский детский клуб с российскими педагогами».

Полетная программа «Пегас Туристик» в Египет из Москвы на Azur Air в Шарм-эль-Шейх стартовала 14 мая, в Хургаду начнется 1 июня. Продолжительность туров – от 1 до 30 ночей. Стоимость туров в Шарм-эль-Шейх с вылетом из Москвы на 7 ночей – от 59 450 рублей на одного при размещении в двухместном номере. В Хургаду с вылетом из Москвы тур на 7 ночей стартует от 64 900 рублей.

В «Слетать.ру» сообщили о росте количества заявок на Египет и продаж за неделю: с 8 по 14 мая зафиксировано увеличение на 12% по сравнению с 1-7 мая и 22% по сравнению с последней неделей апреля. Это означает, что спрос на традиционно зимнее направление растет по мере приближения лета.

«В целом доля Египта увеличилась у нас с 11,5% до 17,8%. За минувшую неделю активнее всего туристы покупали отдых на май (55%), на втором месте – июнь (около 29%), а замыкает топ-3 июль с 10%», – рассказала RTN директор по продвижению группы компаний Елизавета Тимошенко.

Почти 70% туристов, по ее словам, едут из Москвы, до 15% – из Санкт-Петербурга, 9% – из Екатеринбурга. Больше всего востребованы туры в Шарм-эль-Шейх, на долю которых приходится 42% всех бронирований. При этом 55% туристов выбирают отели 5*, 44% – 4*. Более 95% клиентов компании предпочитают типы питания «все включено» и «ультра все включено».

«С Египтом все хорошо, спрос стабильный, Цены действительно отличные. Например, тур с вылетом из Москвы 30 мая с размещением в отеле 5* в Хургаде на 7 ночей за двоих на «все включено» начинается от 102 тыс. рублей», – подтверждает руководитель отдела по связям с общественностью AnexTour Алена Хитрова.

По ее словам, в пятерке наиболее популярных направлений туроператора Египет сейчас занимает последнее место. Наиболее востребованы Турция, ОАЭ, Таиланд, Россия.

«Но у страны есть все шансы пробиться в тройку. Дело в том, что летние продажи мы открыли по Египту не так давно, летаем из 12 городов, видим хорошую загрузку, поэтому рассчитываем, что ситуация скоро поменяется», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU





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