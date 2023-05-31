Новости

Визовые новости

Генконсульства Германии в российских городах перестану выдавать визы/ Сайт визового центра Франции будет недоступен с 26 по 30 мая/ Президент Грузии предлагает отменить безвизовый режим для россиян

Генконсульства Германии в российских городах не будут выдавать визы

Генеральные консульства Германии в российских городах прекращают прием документов на выдачу национальных виз, обработкой данных заявлений будет заниматься посольство в Москве, сообщает генконсульство ФРГ в Екатеринбурге.

"Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023", — говорится в сообщении.

С 1 июня будет нельзя записаться на прием для подачи соответствующих документов в визовом отделе консульства или визовом центре VisaMetric. Вместо этого придется записываться очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

"Запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric", — уточнили в консульстве и отметили, что на обработку заявлений станет уходить больше времени из-за почтовой пересылки документов.

Сайт визового центра Франции будет недоступен с 26 по 30 мая

"В связи с проведением профилактических работ портал France-Visas будет недоступен с 26 мая по 30 мая включительно", — говорится в сообщении на сайте ВЦ.

Как отмечает визовый оператор VFS Global, путешественники, планирующие подавать документы на визу во Францию, должны заполнить анкеты на портале France-Visas заранее.

В конце апреля визовый центр Франции ввел сервисный сбор для россиян, желающих подать документы на визу, в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи.

Франция выдает туристические визы россиянам, в том числе и многократные. Однако по словам представителей туриндустрии, слоты на подачу документов найти очень трудно, и многие туристы пользуются платными ботами автоматической записи.

Президент Грузии предлагает отменить безвизовый режим для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в связи с решением российского руководства возобновить авиасообщение с Грузией и отменить визовой режим для грузинских граждан грузинское правительство должно ясно заявить о своей позиции.

"Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках", — сказала г-жа Зурабишвили на брифинге.

Она отметила, что "Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России". Г-жа Зурабишвили считает, что решение российского руководства "противоречит интересам Грузии".

В настоящее время россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.

Ранее был опубликован указ президента РФ, согласно которому Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

/TOURBUS.RU