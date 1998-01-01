Шри-Ланка снижает цены

Как напоминает сегодня АТОР, с конца апреля пляжный сезон на Шри-Ланке традиционно перемещается с западного побережья на восточное. На южное и западное побережье приходит сезон муссонов и дождей. Жаркую погоду (днем до +34 °C) усугубляют осадки с грозами, отчего влажность достигает 95-99%.

И хотя температура воздуха на юго-западном и восточных побережьях примерно одинаковая (днем +29 +32 °C), как и температура воды в океане (+27 +29 °C), за гарантированной сухой погодой, особенно в мае и июне, как поясняют в Space Travel лучше отправляться на северо-восток Шри-Ланки (районы Тринкомали и Пасикуда).

Впрочем, сезон дождей не означает, что осадки на западном побережье Шри-Ланки идут с завидной регулярностью каждый день и туристы не видят солнца. «Дожди есть, но они не постоянные», – отмечают в компании ICS Travel Group. Как добавляют эксперты туроператора Ambotis Holidays, самые дождливые месяцы на западных курортах – это май и июнь, а вот в июле и августе осадков выпадает уже заметно меньше.

Как подчеркивают в компании ПАКС, несмотря на дожди, в силу более развитой туристической и гостиничной инфраструктуры курорты западного побережья Хиккадува и Унаватуна пользуются традиционно высоким спросом и летом.

На ценовую политику ланкийских отельеров влияют не только погодные условия, но и конкуренция с другими пляжными направлениями. Чтобы привлечь иностранных туристов, большинство отелей Шри-Ланки снижает цены с мая до конца октября, сообщили специалисты туроператора «Русский Экспресс».

Как поясняют эксперты туроператорских компаний «Интурист» и PAC Group, в этот период контрактные цены отелей изначально ниже, чем зимой, плюс начинают действовать дополнительные специальные предложения. Например, ночи в подарок или бесплатное размещение детей.

Апгрейд питания, раннее бронирование и другие бонусы ланкийские отели предоставляют реже.

В первую очередь, летом пересматривают цены отельеры западного побережья: дисконт составляет до 30-40%. По информации Fun&Sun, в сезоне-2023 это уже произошло: цены на заезды в мае и начале июня снизились.

Как добавляют в ICS Travel Group, именно в июне можно «поймать» самые низкие цены на размещение в отелях на западном побережье.

По данным «Русского Экспресса», как правило, специальные предложения поступают от отелей 4* и 5*: по сравнению с зимним сезоном цены снижаются на 15%-20%, у некоторых отелей и до 30%. А вот бюджетные гостиницы 3* редко выпускают акции, поскольку изначально закладывают на летний сезон цены, соответствующие предлагаемому уровню отдыха, гарантируя себе равномерную загрузку.

«Отели пересматривают и выпускают спецпредложения, исходя из заполняемости номеров на конкретный период. Пока загрузка хорошая», – отмечают в TEZ Tour.

Как добавляют в ANEX Tour, текущий спрос на Шри-Ланку достаточно ровный, есть бронирования на конец лета. На ближайшие вылеты практически нет мест.

В отличие от западного побережья, июль и август – это высокий сезон на восточном побережье. В этой связи цены на размещение на востоке Шри-Ланки, наоборот, даже немного повышаются. Но, как и на западе, возможны отдельные СПО – все зависит от загрузки гостиницы.

Как подчеркивают в «Интуристе», на восточном побережье летом более подходящие условия для купания (меньше штормит), а для активных туристов – большой выбор интересных экскурсий.

«Шри-Ланка считается круглогодичным направлением, главное правильно выбрать побережье для комфортного отдыха», – подчеркивают в Ambotis Holidays.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com