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17 мая
России готова активно развивать энотуризм
Первый Форум винного туризма собрал в Абрау-Дюрсо более 400 экспертов
Как рассказали нам в пресс-службе мероприятия, с 12 по 13 мая в Абрау-Дюрсо состоялось самое масштабное событие энотуристической индустрии России — Первый Форум винного туризма. Мероприятие было организовано Центром туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра. Впервые на одной площадке встретились более 400 экспертов — представители винодельческих предприятий, туроператоров, органов власти и других участников рынка, — которые обсудили актуальные проблемы и стратегии развития направления винного туризма.
Форум открылся приветственными словами Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства Российской Федерации, которые зачитал собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
Борис Титов со своей стороны обратился к участникам и гостям мероприятия, отметив, что в России реализовывается все больше инициатив для развития винного туризма, в том числе приняты важные меры государственной поддержки российских виноделов.
Также собственник ГК «Абрау-Дюрсо» добавил: «Во всем мире виноделие дарит дополнительную возможность для привлечения туристов, а энотуризм, в свою очередь, способствует росту винных хозяйств. Сегодня мы видим все больше виноделен, которые поражают не только высоким качеством своей продукции, но и архитектурными решениями, красотой и антуражем. Мы можем наблюдать, как преображаются крупные хозяйства, появляются небольшие предприятия и новые туристические маршруты».
В масштабной деловой программе мероприятия принял участие Хосе Антонио Видаль, президент Всемирной организации винного туризма (GWTO), который отметил значение энотуризма на международном уровне. В своем докладе он высоко оценил потенциал развития сферы и важность стабильного повышения уровня профессионализма и качества предоставляемых услуг для каждого гостя.
Одной из ключевых и самых обсуждаемых тем форума стало комплексное развитие энотуризма в России, а также законодательная база, изменения которой в части регулирования норм капитального строительства остаются важнейшими для многих участников рынка. О новых возможностях создания туристических объектов на винодельнях говорил и Алексей Кондратенко, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.
Он отметил, что в Госдуму уже внесена инициатива об изменении Закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которая даст возможность размещать на участках, включенных в реестр виноградопригодных земель, в том числе сельхозугодьях, объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, предназначенные для производства вина и предоставления услуг винного туризма.
Так как в России значительная часть винодельческих предприятий является субъектами малого бизнеса, возможность организовать в рамках собственной винодельни винный туризм позволит им продвигать свою продукцию новым, эффективным способом.
Впечатляющие результаты работы крупнейшего энотуристического центра России — Центра туризма «Абрау-Дюрсо» — участникам Форума представила Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам Группы компаний «Абрау-Дюрсо». Особенное внимание в выступлении было уделено самым острым вопросам отрасли: объединению участников рынка, законодательству, в том числе ограничениям в рекламных инструментах, нехватке кадров.
В ходе панельной дискуссии обсуждались актуальные вопросы отрасли: продвижение энотуристических регионов России, закон о рекламе, экономические аспекты эффективности деятельности, сертификация винных гидов, создание единой карты винных маршрутов, нехватка квалифицированных кадров и многое другое. Особенное внимание было уделено вопросам развития транспортной доступности отдельных регионов и инструментам увеличения туристического потока.
Леонид Гелибтерман, вице-президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) по региону Евразия, отметил достижения российского энотуризма последних лет, а также необходимость стабильного повышения уровня сервиса. Леонид Попович, директор GWTO по России, подчеркнул особую важность кооперации игроков рынка – только объединившись, удастся достичь положительных изменений.
Специальная панельная дискуссия была посвящена теме подготовки кадрового резерва в сфере винного туризма, где эксперты обсудили возможные пути решения вопроса недостатка квалифицированного персонала. Важный шаг на этом пути — подписание соглашения о сотрудничестве между Южным федеральным университетом (Ростов-на-Дону) и Центром туризма «Абрау-Дюрсо», целью которого стало стратегическое сотрудничество в научно-образовательной сфере.
Второй день форума был посвящен взаимодействию виноделен с туристическими операторами и винными гидами: в формате живой дискуссии обсуждались вопросы взаимодействия между представителями отрасли, определялись точки роста, также прозвучали предложения о партнерстве.
/TOURBUS.RU
Фото: Redline, PR&SMM agency
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