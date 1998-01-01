Новости Глава TUI AG: Эра дешевых перелетов и горящих туров закончилась Европейские туроператоры отмечают исключительно высокий спрос на отдых на весь предстоящий летний сезон

Из-за резкого повышения спроса на путешествия туристам в этом году не стоит ждать ни дешевых пакетных туров, ни горящих авиабилетов. Эра дешевых перелетов закончилась, считает CEO крупнейшего туроператора Европы, немецкой TUI AG, Себастьян Эбель, которого сегодня цитирует RTN. По его словам, впервые после пандемии компания фиксирует исключительно высокий спрос на весь летний сезон. После долгой изоляции люди устремились на отдых, несмотря на возросшие цены. И в отличие от прошлых лет, когда туроператоры и перевозчики, не успев реализовать все свои объемы, предлагали в последний момент перед вылетом горящие варианты по минимальным ценам, сейчас такого не случится. Более того, так как спрос на отдых превышает предложение, цены перед вылетом будут не снижаться, а повышаться, потому что отельеры и авиакомпании понимают, что люди привыкли все покупать накануне отъезда по низким ценам, считает эксперт. «В этом сезоне покупка тура или билета в последний момент станет не правилом, а исключением», – цитирует главу TUI немецкий портал fvw.de. В минувшем квартале TUI обслужила 2,4 млн клиентов. Объемы бронирования на летний сезон на 13% выше прошлогоднего показателя и составляют 96% от уровней допандемийного 2019 года. Цены на путешествия этим летом в среднем превышают показатель 2022 года на 5%, а 2019 года – на 26%. Лучше всего в TUI бронируется Греция: некоторые отели, взятые на гарантию, уже полностью проданы. Практически не осталось свободных номеров на Родосе, Крите и Косе. Однако часть емкостей компании в Турции и Испании еще свободна. Среди наиболее доступных по цене направлений Себастьян Эбель назвал Кипр, Тунис, Марокко, Таиланд. По его словам, туроператор, полностью погасил свои долги перед туристами и правительством, появившиеся в период пандемии, и в этом сезоне рассчитывает на рост выручки. По данным TUI, во втором финансовом квартале 2023 года (январь-март) компании удалось увеличить выручку в 1,5 раза, благодаря восстановлению спроса на путешествия. Она составила €3,21 млрд против €2,128 млрд годом ранее. Ранее глава лоукостера Ryanair Мартин О'Лири заявил, что авиабилетов по 9,99 фунтов для европейцев этим летом точно не будет. Число бронирований авиабилетов с мая по сентябрь 2023 года, в разгар летнего туристического сезона в северных странах, превышает на 35% показатели 2022 года, сообщает в свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Опрос 4,7 тыс. путешественников в 11 странах показал, что 79% туристов планируют поездку в период с июня по август, 85% опрошенных сказали, что сбои в пиковый сезон путешествий не должны быть сюрпризом, 80% заявили, что ожидают гладкого путешествия, поскольку проблемы после пандемии будут решены. Наибольший рост бронирований отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (134,7%), на Ближнем Востоке (42,9%) и в Европе (39,9%), а также в Африке (36,4%), Латинской и Северной Америке (21,4% и 14,1% соответственно), говорится в сообщении. «Ожидания относительно пика летнего туристического сезона в северных странах в этом году высокие. Для многих это будет их первое путешествие после пандемии. Хотя можно ожидать некоторых сбоев, очевидно, что проблемы с вводом в эксплуатацию, с которыми столкнулись некоторые ключевые узловые аэропорты в 2022 году, будут решены», — отметил старший вице-президент IATA Ник Карин. /TOURBUS.RU

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