Туроператоры: Туры в Грузию с авиаперелетом могут появиться уже в мае

Сейчас у ведущих игроков рынка уже сформированы наземные грузинские программы

Опрошенные АТОР туроператоры не исключили, что туры в Грузию, сформированные на GDS (с билетами из свободной продажи), могут появиться в их ассортименте в течение ближайших двух недель. Наземные программы уже доступны у ведущих игроков рынка.

«Об организованном турпотоке мы можем говорить только после того, как расписание нормализуется и рейсы будут подтягиваться на GDS. Мы не исключаем, что в течение ближайших двух недель это произойдет», – говорят в компании «Интурист».

С подобной оценкой соглашаются и в Fun&Sun. Сейчас в линейке туроператора уже есть экскурсионные туры в Грузию. Например, тур «Самые яркие эмоции Грузии», включающий посещение Тбилиси, Мцхеты, Боржоми и Батуми на 8 дней/7 ночей.

Ждут формирования расписания прямых рейсов в Грузию также в «Русском Экспрессе».

«Как только появятся рейсы в системе, нам потребуется пара дней, чтобы составить пакеты», – сказала директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

В линейке туроператора также представлены разнообразные туры в Грузию, в том числе, экскурсионные и гастрономические.

Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании «Азимут» и грузинской Georgian Airways.

Ежедневные рейсы из Москвы в Тбилиси появились в системе «Азимута». Несмотря на то, что сайт авиакомпании работает нестабильно, билеты можно купить через агрегаторы. По состоянию на вечер 15 мая для покупки были доступны билеты на 19 мая.

Предполагается, что рейс должен вылетать в 08:50 из Внуково и прилетать в Тбилиси в 13:50. Полетное время 4:00 часа.

Цена билетов начинается от 17,1 тыс. рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10% ниже.

Напомним, ранее Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что полеты между Грузией и Россией будут осуществляться только авиакомпаниями и самолетами, не находящимися под международными санкциями.

«Объединенные аэропорты Грузии» также опубликовали заявление, что рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми будут приниматься только в том случае, если ни авиакомпании, ни самолеты не находятся под западными санкциями.

Вместе с тем, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в интервью ТАСС отметил, что полетной программы «Азимута» будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребность рынка в прямом авиасообщении между Россией и Грузией.

Помимо путешествий с личными целями и туризма, Грузией в качестве транзитного узла могут заинтересоваться также туристы, направляющиеся в третьи страны.

Ранее эксперт также озвучивал предположение, что с ростом спроса на прямые рейсы в Грузию, перелеты со стыковкой в эту страну будут выгодно отличаться более низкой стоимостью.

/TOURBUS.RU