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17 мая
Участники форума «Путешествуй!» научатся создавать продукты креативного туризма

Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 8 по 11 июня на ВДНХ


 

Дискуссионные сессии РТФ «Путешествуй!» дополнит воркшоп «Создание креативного туризма в России», который пройдёт 9 июня с 15:00 до 17:00 и будет включать теоретическую и практическую части. Приглашаем участников отрасли, которые хотят повысить компетенции в создании продуктов и маршрутов, привлекающих путешественников. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке

 

Креативный туризм — это эффективный инструмент для взаимодействия с местными сообществами и использования культурных ресурсов территорий. Подробнее о креативном туризме и о ключевых элементах, которые делают маршруты привлекательными, расскажут эксперты-практики. Они также раскроют возможности использования искусственного интеллекта в турбизнесе.

 

Участники воркшопа узнают, как видеть игроков, которые могут быть увлечены креативным туризмом, как с ними взаимодействовать и создавать межсекторные партнерства.

Во второй части встречи участники под руководством наставников разработают проекты для своих территорий, используя полученные знания.

Модератором воркшопа выступит Юлия Рыбакова, стратег, эксперт и практик создания национальных туристических маршрутов и проектов креативного туризма, кросс-секторального взаимодействия власти, бизнеса и НКО, руководитель программы «Экономика путешествий и креативный туризм».

 

Спикеры:

Ольга Карпова, академический руководитель факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук, куратор программы «Креативный туризм»

Литвинова Елена, эксперт и практик групповых проектных коммуникаций, управления изменениями и использования ИИ в обучающих и проектных практиках, куратор Школы стратегов по креативному туризму

Курносова Елена, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области, руководитель рабочей группы первой Столицы детского туризма и первого национального маршрута по детскому туризму

Кузьмина Ольга, руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Республики Хакассия, регион нацтурмаршрута «Сибирские каникулы» и проекта «Хакассия — родина археологии»

Кузнецов Алексей, заместитель директора Департамента туризма Ярославской области, регион нацтурмаршрута «Ярославия — страна городов» и программ креативного туризма в сфере ремесел и промыслов региона.

 

Воркшоп пройдёт в павильоне № 55 ВДНХ, в зале «Мастерская туризма».

Воркшоп проводится совместно с Сетью креативного туризма. Это сообщество экспертов, объединенных для развития и продвижения туризма, которые делают ставку на творческий (креативный) туризм для привлечения новых поколений путешественников, создания добавочной стоимости турпродукта и повышения конкурентоспособности организаций и регионов.

 

Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 8 по 11 июня на ВДНХ и объединит деловую программу для экспертов отрасли и фестиваль для путешественников.

 

Страна-партнер — Кыргызская Республика.

Регион-Партнер — Астраханская область.

Городом-партнером выступает Санкт-Петербург.

Новогодняя Столица России — Владимирская область. П

артнеры деловой программы – МГИМО, «Енисейская Сибирь». Организационные партнеры — АНО «Россия — страна возможностей», «Кубань-Вино», Слетать.ру. Официальный банк — РНКБ.

 

Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте или по адресу liubov.mordvintseva@roscongress.org.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org.

Посетить форум можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте. 

 

 


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