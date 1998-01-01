Новости Участники форума «Путешествуй!» научатся создавать продукты креативного туризма Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 8 по 11 июня на ВДНХ

Дискуссионные сессии РТФ «Путешествуй!» дополнит воркшоп «Создание креативного туризма в России», который пройдёт 9 июня с 15:00 до 17:00 и будет включать теоретическую и практическую части. Приглашаем участников отрасли, которые хотят повысить компетенции в создании продуктов и маршрутов, привлекающих путешественников. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Креативный туризм — это эффективный инструмент для взаимодействия с местными сообществами и использования культурных ресурсов территорий. Подробнее о креативном туризме и о ключевых элементах, которые делают маршруты привлекательными, расскажут эксперты-практики. Они также раскроют возможности использования искусственного интеллекта в турбизнесе. Участники воркшопа узнают, как видеть игроков, которые могут быть увлечены креативным туризмом, как с ними взаимодействовать и создавать межсекторные партнерства. Во второй части встречи участники под руководством наставников разработают проекты для своих территорий, используя полученные знания. Модератором воркшопа выступит Юлия Рыбакова, стратег, эксперт и практик создания национальных туристических маршрутов и проектов креативного туризма, кросс-секторального взаимодействия власти, бизнеса и НКО, руководитель программы «Экономика путешествий и креативный туризм». Спикеры: Ольга Карпова, академический руководитель факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук, куратор программы «Креативный туризм» Литвинова Елена, эксперт и практик групповых проектных коммуникаций, управления изменениями и использования ИИ в обучающих и проектных практиках, куратор Школы стратегов по креативному туризму Курносова Елена, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области, руководитель рабочей группы первой Столицы детского туризма и первого национального маршрута по детскому туризму Кузьмина Ольга, руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Республики Хакассия, регион нацтурмаршрута «Сибирские каникулы» и проекта «Хакассия — родина археологии» Кузнецов Алексей, заместитель директора Департамента туризма Ярославской области, регион нацтурмаршрута «Ярославия — страна городов» и программ креативного туризма в сфере ремесел и промыслов региона. Воркшоп пройдёт в павильоне № 55 ВДНХ, в зале «Мастерская туризма». Воркшоп проводится совместно с Сетью креативного туризма. Это сообщество экспертов, объединенных для развития и продвижения туризма, которые делают ставку на творческий (креативный) туризм для привлечения новых поколений путешественников, создания добавочной стоимости турпродукта и повышения конкурентоспособности организаций и регионов. Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 8 по 11 июня на ВДНХ и объединит деловую программу для экспертов отрасли и фестиваль для путешественников. Страна-партнер — Кыргызская Республика. Регион-Партнер — Астраханская область. Городом-партнером выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область. П артнеры деловой программы – МГИМО, «Енисейская Сибирь». Организационные партнеры — АНО «Россия — страна возможностей», «Кубань-Вино», Слетать.ру. Официальный банк — РНКБ. Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте или по адресу liubov.mordvintseva@roscongress.org. По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org. Посетить форум можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

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