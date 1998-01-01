Туроператоры: Мальдивы заметно подешевели

В летнем сезоне проживание в отеле 5* может обойтись до 30%-50% дешевле, чем зимой

Как сообщает сегодня АТОР, на Мальдивах наступил низкий сезон, и островные отели охотно предоставляют летние скидки и спецпредложения. Проживание в отеле 5* может обойтись до 30%-50% дешевле, чем зимой, а еще можно получить бесплатный трансфер, апгрейды питания и категории номера.

Этот факт и в наступившем летнем сезоне-2023 единодушно подтверждают туроператоры Space Travel, ICS Travel Group, PAC Group, ANEX Tour, «Русский Экспресс», Fun&Sun, TEZ Tour, Ambotis Holidays и «ВЕДИ Групп», работающие на островном направлении.

В среднем, цены на размещение на Мальдивах летом снижаются на 15-25% в сравнении с зимним периодом. «Скидки в основном дают острова-резорты и отели 4-5*. Как правило, в таких акциях не участвуют гестхаусы», – рассказали специалисты отдела Мальдив туроператора «Интурист».

По информации ANEX Tour, традиционное снижение контрактных тарифов в мальдивских отелях в рамках низкого летнего сезона длится с 1 мая до 30 октября.

При этом, как поясняют специалисты «Русского Экспресса», некоторые отели могут устанавливать свои сроки низкого периода: например, акционный период может начаться после окончания майских праздников или завершиться до начала сентября.

«Большинство отелей Мальдив предоставляют спецпредложения на май-июль: скидки составляют от 30 до 50%, а дети с родителями проживают бесплатно. Также во многих отелях есть апгрейды форматов питания. Например, вместо завтраков туристам предложат полупансионы или апргейд с полного пансиона до «все включено», – объяснили в Space Travel.

По данным ICS Travel Group и PAC Group, островные объекты также предлагают скидки на трансфер или эта услуга может оказаться вообще бесплатной.

«Лето – самое удачное время для знакомства с мальдивскими островами, поскольку многие объекты размещения переходят на цены «низкого сезона», а острова-курорты делают самые щедрые предложения. Скидки на размещение могут составлять до 60% от стандартного уровня цен», — резюмируют в туроператорской компании FUN&SUN.

По информации ANEX Tour, в июне пакетный тур на 7 ночей в отель 4* с питанием «все включено» будет стоить от 290 тыс. руб. за двоих.

Туроператоры опровергают и существующий стереотип о том, что летом на Мальдивах - сезон дождей и отдых не такой комфортный, как зимой. «Летом на Мальдивах дожди возможны, но, как правило они идут ночью, а днем стоит комфортная солнечная погода», — прокомментировали в Ambotis Holidays.

О том, что затяжные дожди летом на Мальдивах это миф, подтверждают и в «Русском Экспрессе». «Основное отличие низкого сезона на Мальдивах – это более влажный воздух. Но за счёт того, что это маленькие острова, окруженные океаном, даже в самые влажные месяцы здесь намного комфортнее, чем, например, в континентальной Азии. Несколько пасмурных дней подряд – это скорее исключение», — подчеркивают в компании.

/TOURBUS.RU