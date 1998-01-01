Минэкономразвития РФ: Возобновление прямого авиасообщения с Грузией приведет к заметному увеличению турпотока

В минувшем году турпоток из России в Грузию вырос в восемь раз

Турпоток из России в Грузию в 2022 году вырос в восемь раз – до 830 тыс. человек, возобновление прямого авиасообщения приведет к еще большему увеличению туристических потоков, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач в обращении к участникам заседания Российско-грузинского делового совета.

"За прошедший год отмечается 8-кратный рост посещаемости Грузии со стороны россиян. В 2022 году Грузию посетили более 830 тыс. российских туристов. Граждане Грузии почти в 2 раза увеличили количество поездок в Россию.

В 2022 году Россию посетило более 34 тыс. грузинских туристов. Дальнейшему росту показателей будет способствовать возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, а также решение президента России Владимира Путина об отмене виз для граждан Грузии в ходе краткосрочных поездок в Россию", — цитируют г-на Вольвача пресс-служба экономического ведомства и «Интерфакс»..

По словам замминистра, в деловых взаимоотношениях двух стран наблюдается положительная динамика. Согласно данным Национального банка Грузии, Россия занимает 13-е место среди основных инвесторов страны. При этом российские инвестиции в Грузию с 2015 года выросли более чем вдвое.

"Полагаем целесообразным уделять особое внимание вопросам развития кооперационных проектов на территории Грузии. Данный механизм позволит придать дополнительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Он поможет создать фундамент для укрепления деловых контактов между бизнесом Грузии и России, что в конечном итоге приведет к росту совместных предприятий и увеличению количества рабочих мест", — добавил г-н Вольвач.

В ходе заседания стороны отметили, что наиболее перспективными сферами для развития двустороннего сотрудничества можно считать сельское хозяйство, энергетику, транспорт, логистику и туризм.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин согласен с тем, что прямое авиасообщение имеет непосредственное влияние на туристическую емкость и увеличение потоков туристов. До прекращения организованных туристических поездок в 2018 году Грузия, по его словам, привлекала на свою территорию около 1,2 млн туристов.

"Даже несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, транзитные перевозки через Минск, Ереван и сухопутную границу позволили 800 тыс. российских граждан ежегодно посещать Грузию. Можно предположить, что после восстановления воздушного сообщения, в Грузию ежегодно будет приезжать не менее 1 млн российских граждан", — приводит слова эксперта пресс-служба Минэкономразвития.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, объем в 1 млн туристов в год может стать реальной цифрой при появлении достаточного количества авиарейсов между Россией и Грузией, снятии ограничений по квотам и развитии транзитных направлений туризма.

"Туры со стыковкой, появление пакетных предложений, возобновление контрактных отношений с грузинскими компаниями и формирование блочных предложений – всё это в ближайшее время вновь станет основой сотрудничества России и Грузии в сфере туризма, позволив стабилизировать цену и нарастить объемы туристических потоков между двумя странами.

Не исключено, что вместе с прямым авиасообщением возобновятся и автобусные туры в Грузию, поскольку граница по Верхнему Ларсу сейчас открыта", — считает г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU