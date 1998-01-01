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Tianjin Airlines начала рейсы из Москвы в Чунцин/ Red Wings увеличит количество авиарейсов из Уфы в Стамбул до трех в неделю/ «Аврора» полетит из Южно-Сахалинска в Харбин

Tianjin Airlines начала рейсы из Москвы в Чунцин

Китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила регулярные рейсы из Москвы в Чунцин, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Полеты осуществляются два раза в неделю по понедельникам и пятницам на авиалайнере Airbus A330-300. Пассажирам Tianjin Airlines доступна разветвленная маршрутная сеть аэропорта Чунцин Цзянбэй с рейсами в города Китая и страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

«Чунцин является одним из крупнейших и самых динамично развивающихся городов Китая, расположенный среди горных массивов, бамбуковых рощ и пальмовых аллей. Культурный и экономический центр привлекает туристов со всего мира своим историческим наследием, уникальным природным ландшафтом и современной архитектурой, в числе которых множество самых необычных небоскребов», – говорится в сообщении.

Tianjin Airlines – китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Тяньцзинь, основана в 2009 году. Флот авиаперевозчика состоит из воздушных судов А330, А320 и Е190.

Red Wings увеличит количество авиарейсов из Уфы в Стамбул до трех в неделю

Авиакомпания Red Wings с 24 мая увеличит количество авиарейсов из Уфы в Стамбул до трех в неделю, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

"К вылетам по понедельникам и пятницам добавятся рейсы по средам. На данном направлении перевозчик задействует воздушные суда Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров", — говорится в сообщении.

В настоящее время по этому направлению по вторникам выполняет перелеты также авиакомпания "ИрАэро".

«Аврора» полетит из Южно-Сахалинска в Харбин

Авиакомпания «Аврора» с 6 июня после длительного перерыва возобновляет международные рейсы из Южно-Сахалинска в Харбин, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400 до 24 октября.

«Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из Южно-Сахалинска в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио. Такие же стыковки существуют и на направлении Харбин-Сеул», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «Аврора» также выполняет полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.

/TOURBUS.RU