РСТ: Цены на Турцию снижаются, спрос растет

Спрос на отдых в Турции летом и в майские праздники оказался в этом году заметно ниже ожиданий туроператоров из-за резкого подорожания гостиниц. Однако сейчас, после снижения стоимости размещения на 15-30% и даже 40%, продажи на направлении начали расти, - сообщает сегодня РСТ.

По словам руководителя комиссии РСТ по агентской деятельности, генерального директора управляющей компании «Сеть магазин горящих путевок» Сергея Агафонова, весь апрель цены на Турцию были слишком высокими, но после майских праздников началось массовое снижение: «Сейчас мы видим удешевление примерно на 30% в среднем по рынку, а по отдельным объектам даже заметнее. В итоге спрос активизировался. Хотя глубины бронирований по-прежнему нет, максимум неделя. Конечно, есть заказы и на более дальние даты, но подавляющее большинство покупает туры накануне вылетов».

В течение последнего квартала на долю Турции в общем объеме бронирований «Магазина горящих путевок» приходилось чуть более 26%, сейчас – более 40%.

Заместитель генерального директора компании «Тез Тур» Владимир Каганер подтвердил стабилизацию цен на турецком направлении: «Неадекватно высокие цены привели к оттоку российских туристов в апреле. Гораздо меньше, чем ожидали турки, было россиян и во время майских праздников. Цены снизились, сейчас они реально доступные, премиальные отели, включая 5* делюкс, подешевели в среднем на 15%, а бюджетные – на 30-40%.

Рынок отреагировал на это очень положительно. Хотя вторая половина мая традиционно считается провальной из-за низкого спроса, сейчас мы на это пожаловаться не можем».

Правда, по словам эксперта, снижение цен практически не отразилось на глубине бронирований, которая остается небольшой, максимум 10 дней.

В «Магазине горящих путевок» в начале мая заметили некоторую осторожность туристов при покупке туров на турецкие курорты, связанную с выборами президента Турции.

«Видимо, у людей есть какие-то опасения. Думаю, это продолжится до 28 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов в стране, а к первым числам июня, с появлением большей определенности, на направлении начнется уже полная реализация отложенного спроса», – сказал Сергей Агафонов.

В «Тез Тур» не заметили снижения продаж из-за выборов. «Мы пока реакцию на эти политические события не видим. Замедления продаж нет», – говорит г-н Каганер.

По данным МГП, на ближайшие майские даты тур на двоих на 6 ночей в отель Dragut Point South 4* в Бодруме с перелетом на чартерном рейсе Turkish Airlines и питанием по системе all inclusive обойдется в 61 тыс. рублей.

В Pink Palace 3* в Фетхие с таким же питанием и перелетом – еще дешевле, от 52 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU