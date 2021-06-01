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Первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси состоится уже завтра

Авиавласти Грузии выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании «Азимут»

Авиационные власти Грузии выдали разрешение на выполнение полетов в страну авиакомпании «Азимут», первый рейс состоится 17 мая, сообщили портал IMEDI News и «Интерфакс» со ссылкой на главу агентства гражданской авиации республики Гиви Давиташвили.

«Пять авиакомпаний подали заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией. Мы проверили одного из авиаперевозчиков, это авиакомпания «Азимут», которая сможет запустить рейсы в Грузию с 17 мая. Разрешение на полеты было выдано сегодня», — цитирует портал г-на Давиташвили.

В настоящее время на сайте авиакомпании "Азимут" информации о возобновлении полетов в Грузию нет.

Также заявку на выполнение прямых рейсов между Грузией и РФ подал флагманский авиаперевозчик республики Georgian Airways.

Как отмечает глава GCAA, Грузия проанализировала опыт других стран, куда летают российские авиаперевозчики. «Мы приняли жесткое решение, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет летать в Грузию», — пояснил г-н Давиташвили.

Восстановление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере $300-400 млн, заявил в свою очередь ице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства в понедельник.

Г-н Давиташвили отметил успехи, достигнутые в сфере туризма в постпандемийный период, и выразил надежду, что в нынешнем году поток международных путешественников из РФ еще более возрастет, как и из других стран, в частности из соседнего Азербайджана.

Вице-премьер подчеркнул, что отказываться от прямого авиасообщения между Россией и Грузией было бы "не прагматично".

Вице-премьер выразил надежду, что население страны положительно оценит усилия, которые власти предпринимают для улучшения экономики страны.

При этом г-н Давиташвили подчеркнул, что курс страны на вступление в ЕС остается неизменным.

Напомним, что 10 мая президент РФ издал указ от снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

В свою очередь Минтранс России сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой Тбилиси и по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков. По данным Левана Давиташвили, три российские авиакомпании подали заявки на осуществление прямых регулярных авиарейсов в три грузинских аэропорта — Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

США и Евросоюз со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках, в случае возобновления авиасообщения с РФ.

/TOURBUS.RU

