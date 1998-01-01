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15 мая
АТОР: О приостановке авиасообщения между Москвой и Антальей речи не идет
Ряд туристов и СМИ некритически отнеслись к вчерашней информации телеграм-каналов
Как сообщает АТОР, вчера профильные туристические телеграм-каналы сообщили о приостановке авиасообщения между Москвой и Антальей: в аэропорту турецкого курорта застряли около 500 пассажиров.
Как пишет АТОР, вызванная техническими причинами задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула и совпавшие с ней ограничения, повлиявшие на расписание аэропорта Антальи, спровоцировали накануне, 14 мая, подозрения на приостановку авиасообщения между Россией и Турцией.
Вместе с тем, согласно комментариям, полученным от пресс-службы авиаперевозчика, вылет рейса SU2133 Стамбул – Москва от 14 мая был задержан по техническим причинам.
По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании: SU2135 и SU2137 по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево.
Что же касается аэропорта Антальи, рейсы оттуда действительно иногда отправляются с задержкой в середине мая. Так, по данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02:00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени. Однако о значительных задержках уместно говорить только в двух случаях:
- на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13:00 14 мая, но вылетел в 01:29 15 мая
- до 12:00 15 мая задержан рейс TK 3738, который должен был вылететь в 01:00 15 мая
В остальных случаях речь идет о задержках от 10 минут до 2,5 часов.
Следует также заметить, что с задержками вылетают рейсы не только в Россию. Есть также и отмены по другим направлениям.
Кроме того, по данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих, согласно расписанию, рейсы между турецкими и российскими городами.
Поэтому говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения», которую заподозрили накануне, во второй половине дня 14 мая, читатели и подписчики телеграм-каналов туристической направленности, не приходится.
Более того, на ситуацию отреагировали даже в Генконсульстве РФ, заявив, что задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи.
«К сожалению, задержки рейсов, в том числе, длительные, случаются и не являются исключительной ситуацией в авиации. Мы просим вас критически относиться к информации из непроверенных источников», - заключили в АТОР.
Проблемы с вылетом самолетов с российскими туристами из аэропорта Антальи носят частный характер и не должны оказать влияние на сокращение или изменение полетных программ туроператоров, сообщил «Интерфаксу» руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«На выходных наблюдались проблемы с отправкой бортов. На мой взгляд, эти вопросы носят частный характер: мы не можем обслуживать в РФ турецкие самолеты, а турки, в свою очередь, не могут оказать нам поддержку в плане технического ремонта. Если считать все количество запланированных рейсов, которое должно быть в еженедельном расписании, то процент таких погрешностей входит в общую базу отклонений, которые не должны повилять на сокращение или изменение полетных программ», — сказал он.
/TOURBUS.RU