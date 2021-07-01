Туроператоры: спрос на Грецию заметно растет

В этом году вариантов перелета в Грецию гораздо больше, чем в прошлом, и это стимулирует спрос

Греция ожидает в 2023 году полного восстановления туризма после пандемии. По данным Министерства туризма страны, несмотря на холодную весну число бронирований уже превысило показатели 2019-го. Как рассказали туроператоры, турпоток из России в этом году также будет выше, чем в 2020-2022 годах, - сообщает сегодня RTN.

В прошлом году, согласно данным AirDNA, число туристических прибытий в Грецию выросло по сравнению с 2021 годом на 96%. Это произошло в основном благодаря возвращению туристов из Франции, Германии и Великобритании. Если бы не «заморозка» туризма из России, Украины и Китая, показатели были бы еще выше.

По статистике Банка Греции, в 2022 году из России приехало лишь 36 тыс. туристов, что почти на 70% меньше, чем годом ранее, и в 15 раз меньше, чем в 2019.

В 2022 году Греция стала одним из лидеров восстановления туризма в Европе. Сейчас ее перспективы еще лучше, так как для выездного туризма открылись Китай и Австралия. Кроме того, страна рассчитывает на туристов из Саудовской Аравии, Индии и Южной Кореи, турбизнес которых активно взаимодействует с греческими туроператорами.

С января по март в Греции побывало 2,5 млн иностранных туристов, их число выросло почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В России спрос на греческие курорты также заметно вырос.

«Статистики по российскому потоку нет, но, скорее всего, он также сильно вырос. Туристы в этом году гораздо активнее бронируют Грецию. Спрос на направлении не исчезал вообще, просто сильно снизился. Сейчас мы наблюдаем, как тоненький прошлогодний ручеек постепенно превращается в реку.

И в самой стране действительно бум, туристов много, некоторые отели уже сообщают об остановке продаж на летние даты», – рассказал RTN директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

«Спрос на Грецию действительно лучше, чем в прошлом году. В основном наши туристы едут на Халкидики, меньше на острова, так как дорога все-таки неудобная, долгая», – соглашается менеджер компании «Ванд» Наталья Никитина.

По словам г-на Гаркушина, чаще всего российские туристы выбирают отели 4-5*. «Дешевое берут сейчас гораздо меньше, так как перелет дорогой и продолжительный. Поэтому туристы, которые раньше могли полететь в Грецию на пять дней или неделю, едут уже на 2-3 недели», – говорит эксперт.

Анатолий Гаркушин отмечает, что в этом году вариантов перелета в Грецию гораздо больше, и именно это стимулирует спрос. Чаще всего туристы летят через Стамбул, Дубай, Белград, Каир.

«На дорогу уходит, естественно, больше времени, чем раньше: с учетом пересадки путешествие занимает в среднем около 10 часов. Но туристы относятся с пониманием к новым реалиям, к тому же мы предлагаем наименее утомительные варианты.

Например, на Родос и Кос, которые географически расположены удачнее других греческих островов, летим через Турцию. На Родос – прямым рейсов до Даламана, а оттуда – паромом. Аналогично с островом Кос, только через Бодрум. На Родос можно добраться также рейсами через Ереван, а оттуда греческим чартерным перевозчиком», – рассказал эксперт.

До Крита и Корфу удобнее добираться на Air Serbia. На материковую Грецию, до Салоник также летают греческие перевозчики из Еревана, много рейсов арабских авиакомпаний. Но самый дешевый перелет, по словам главы «Пантеона», через Каир, на Egypt Air.

С греческими визами, по словам г-на Гаркушина, проблем нет. На оформление документов потребуется максимум две недели.

«Мы как туроператор подаем документы за неделю, виза стоит 140 евро, выдают ее чаще всего на срок поездки. Тем не менее, визовая история имеет значение.

Если человек оформлял греческую визу не для того, чтобы поехать в другие страны, а был несколько раз именно в Греции, можно получить ее и на один-два года», – пояснил эксперт.

/TOURBUS.RU