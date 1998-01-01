Москву на майские праздники посетили 1,8 млн туристов, Петербург — 770 тысяч

Москву во время майских праздников посетили 1,85 млн туристов, общий оборот туристической отрасли достиг 61 млрд рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Длинные майские праздники традиционно открывают новый туристический сезон. И, судя по первым данным, в 2023 г. он также обещает быть вполне успешным. С 29 апреля по 9 мая 2023 года Москву посетили 1,85 млн гостей, что на 16,6% больше, чем на майские праздники прошлого года (1,6 млн)", — написал Собянин в своем блоге в субботу.

Он уточнил, что столичные гостиницы были заполнены на 67-70%, что на 9-12 процентных пунктов больше, чем в то же время год назад (58,3%). Наиболее популярными являются демократичные отели категории "3 звезды" — их загрузка достигла 85%. Гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57-60%. "Общий оборот туристической отрасли (транспорт, гостиницы, рестораны, магазины, фестиваль "Московская весна" и др.) достиг 61 млрд рублей, из них в городской бюджет поступило 8,4 млрд рублей. На эти средства можно построить 2-3 новые школы", — отметил г-н Собянин. Кроме того, мэр сообщил, что накануне летнего сезона Москва запустила несколько новых туристических проектов. С 1 мая более 500 столичных ресторанов и кафе предлагают "Московский завтрак на верандах" — специальные утренние сеты из трех или четырех блюд. Также стартовала летняя программа "Играй в Москву" для семей с детьми от 7 до 14 лет, серия игровых маршрутов по Воробьевым горам, парку "Зарядье", ВДНХ, Москве-Сити и другим местам.

Турпоток в Санкт-Петербург на майские праздники составил около 770 тыс. туристов, а траты путешественников превысили 30 млрд рублей, сообщает комитет по развитию туризма города.

«С 29 апреля по 9 мая Петербург посетили 570 тысяч туристов и 200 тысяч экскурсантов (приехавших в город на один день. Вклад гостей в экономику города за эти дни оценивается более чем в 30 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в комитете со ссылкой на данные системы аналитики Hotel Advisors, максимальная загрузка гостиниц уровня 3-5 звезд достигала 94%. Самыми востребованными днями стали 6 и 7 мая. В рабочие дня 2-5 мая этот показатель снижался в среднем до 59%.

«Из-за того, что в этом году длинные майские выходные разделялись будними днями, в среднем гости проводили в городе два с половиной дня (в прошлом году – около четырех). В то же время количество туристов заметно увеличилось: год назад за этот период Петербург посетили 560 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.

По сравнению с прошлым годом сократилась доля организованных путешественников. По словам туроператоров, это связано с отсутствием программы туристического кешбэка, которая действовала прошлой весной, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU