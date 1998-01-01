С сегодняшнего дня Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии

Россия пошла на введение безвизового режима для Грузии в ответ на просьбы граждан, бизнеса и общественных организаций двух стран

С сегодняшнего дня Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности, - сообщает «Интерфакс».

Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации. Напомним, что другим указом президента РФ были сняты ограничения на полеты между Россией и Грузией, прямое авиасообщение между которыми было прервано в июле 2019 года.

Документ устанавливает, что "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Исключение составляют "граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования".

Как разъяснили в МИД РФ, с 15 мая "граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения".

"При этом граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — заявили в МИД РФ.

В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в связи с решением российского руководства возобновить авиасообщение с Грузией и отменить визовой режим для грузинских граждан грузинское правительство должно ясно заявить о своей позиции, - отмечает «Интерфакс».

"Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках", —заявила ранее г-жа Зурабишвили брифинге.

Она отметила, что "Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России". Г-жа Зурабишвили считает, что решение российского руководства "противоречит интересам Грузии".

Россия пошла на введение безвизового режима для Грузии в ответ на просьбы граждан, бизнеса и общественных организаций двух стран, заявил между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения, и именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано", — сказал он журналистам.

При этом, комментируя слова журналиста о том, что грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на отмену визового режима, представитель Кремля заметил, что "Из Тбилиси была разная реакция: была и негативная, была и сдержанная".

У г-на Пескова также поинтересовались, можно ли рассматривать отмену визового режима в качестве предпосылки для восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

"Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал", — отреагировал пресс-секретарь президента РФ.

/TOURBUS.RU