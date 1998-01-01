Новости «Новая география» петербургского туризма активно развивается Число маршрутов, включающих объекты «новой туристической географии», выросло за год в 26 раз

За последний год в Петербурге в 26 раз увеличилось количество маршрутов, которые предусматривают посещение общественных пространств и других объектов новой туристической географии. К такому выводу пришли специалисты Городского туристско-информационного бюро, проанализировав предложения индустрии гостеприимства Северной столицы. Только за апрель в городе появилось 17 оригинальных турпродуктов. Объектами-рекордсменами по популярным запросам среди путешественников стали музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия, Музей РЖД, инсталляция Ленфильма «Пропавшие в кинохронике». Чаще стали включать в туристские маршруты такие направления как Форт Риф, фудмолл Vokzal 1853, «Двор Гостинки», смотровую площадку в Думской башне. За все время наблюдений за формированием предложений петербургской туриндустрии безусловными лидерами стали объекты «Петербурга будущего» – это «Газпром Арена», «Лахта Центр». Особое внимание представители сферы гостеприимства уделяют посещению парка «Остров фортов» в Кронштадте. «Результаты реализации концепции новой культурной и туристической географии Петербурга говорят сами за себя. Сегодня более 370 предложений туроператоров включают посещение атмосферных общественных пространств, музеев, культурных центров, о которых до недавнего времени гости города не знали ничего. Год назад таких маршрутов было всего 14. Городское туристско-информационное бюро постоянно пополняет список новых точек притяжения жителей и гостей Северной столицы, чтобы рекомендовать их туроператорам для включения в маршруты, а также для популяризации этих мест на официальном городском туристском портале », – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. На сайте Visit Petersburg в разделе «Куда пойти» представлена отдельная страница, посвященная новой туристической географии. Здесь можно ознакомиться с перечнем объектов, маршрутами туроператоров, а также афишей мероприятий, запланированных на территории общественных и культурных пространств. В частности, «Севкабель Порт» в мае запустил проект «Кораблики» – водный рейс, связывающий Васильевский остров с центром Петербурга. А с 26 по 28 мая в этом общественном пространстве пройдет ярмарка современного искусства «Порт Арт», где можно познакомиться с современными художественными практиками. В нынешнем сезоне на площадке Дворца культуры им. Кирова будет работать обновленный амфитеатр. Это одна из немногих в городе летних площадок такого типа под открытым небом с хорошей акустикой и разнообразным репертуаром – от джазовых вечеринок и ретро-дискотек до рок-концертов. В Новой Голландии отремонтировали любимый детьми «Фрегат» в форме огромного каркаса корабля и открыли площадку для игры в стритбол А в Никольских рядах уже стартовал сезон игры в гольф. Здесь появилась тренировочная база, где можно отработать технику ударов под руководством инструкторов. Кстати, особенность обновленных Никольских рядов еще и в более высоком уровне доступности для людей с ограниченными возможностями. В том числе они могут посещать гольф-клуб. Это лишь малая часть предложений объектов новой туристической географии, интерес к которым постоянно растет. Они включаются турфирмами в предлагаемые туристам маршруты, все чаще входят в рейтинги интересных мест города на Неве наряду с Эрмитажем, Петергофом и другими классическими достопримечательностями. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга

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