Госдума отложит введение обязательная аттестации инструкторов-проводников

Обязательную аттестацию инструкторов-проводников планируется перенести с 1 июля на более поздний срок, поскольку механизм ее прохождения пока не отлажен, сообщили сегодня в пресс-службе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры., на которую ссылается «Интерфакс».

«Принято решение внести изменения в федеральный закон, устанавливающий сроки прохождения аттестации инструкторами-проводниками, поскольку на сегодняшний день продолжается работа министерства экономического развития РФ по проработке механизма прохождения указанной аттестации.

Учитывая важность работы, выполняемой инструкторами-проводниками, связанной с безопасностью туристов, планируется сохранить за ними право осуществлять свою деятельность без прохождения аттестации еще в течение одного года», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, комитет продолжает совместную работу с Минэкономразвития и готов при необходимости вносить дополнительные законодательные изменения.

Как пояснил «Интерфаксу» руководитель комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов, Минэкономразвития внесло в Госдуму предложение о переносе срока обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных маршрутах на год – до 1 июля 2024 года.

«Это предложение даст возможность в течение лета провести работу по определению основных важных аспектов в работе инструкторов: в частности, кто и как будет проводить категоризацию маршрутов или их паспортизацию.

Предстоит определить механизм контроля за инструкторами-проводниками и на кого будет возложена эта функция. А также решить, какое наказание будет предусмотрено за отсутствие аттестации и выход на маршрут без уведомления органов МЧС», — сообщил эксперт.

Согласно принятому в 2021 году закону, до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи. При этом, как отмечают в РСТ, процедура аттестации еще не началась. Только в конце декабря 2022 года в реестре появились три организации, которые уполномочены на проведение аттестации, сейчас их шесть. Ранее в союзе высказывали опасения, что летний сезон в активном туризме может быть сорван, так как подавляющее большинство инструкторов не смогли бы пройти аттестацию до 1 июля.

Всего в России, по оценке РСТ, работает порядка 10 тыс. профессиональных инструкторов, которые могут водить туристов по активным маршрутам.

Проблема сроков обязательной аттестации инструкторов-проводников обсуждалась на этой неделе на открытом совещании Российского союза туриндустрии, в котором приняли участие представители профильных общественных организаций, туроператоров, образовательных организаций и органов исполнительной власти.

Как сообщил на встрече представитель Минприроды, инспекторы заповедников и нацпарков получат право контроля за инструкторами, так как для доступа на территорию особо охраняемых природных территорий требуется предварительное разрешение. Его будут выдавать только тем группам, которых сопровождает аттестованный инструктор-проводник. Инспекторы также имеют полномочия привлекать к ответственности тех, кто окажется на территории ООПТ без сопровождения и, соответственно, без разрешения.

Г-г Мамонтов отметил, для представителей бизнеса очень важен вопрос определения в законе понятия «категорированный маршрут»: будет ли он распространяться на весь турпродукт или только на ту его часть, которая включает преодоление категорированных препятствий.

«Нам важно выработать правильный подход к контролю, иначе законопослушные компании окажутся в проигрыше – они будут аттестовать проводников, нести расходы и подвергаться контролю со стороны государства, а «серый» бизнес сможет ничего не тратить и не делать», — пояснил глава комитета РСТ по приключенческому туризму.

/TOURBUS.RU