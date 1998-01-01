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Nordwind Airlines запускает рейсы в Тегеран из Санкт-Петербурга и Казани/ Georgia Airways может начать полеты из Грузии в Россию/ На майские праздники пассажиры «Аэрофлота» чаще всего летали в Петербург, Сочи и Анталью

Nordwind Airlines запускает рейсы в Тегеран из Санкт-Петербурга

Авиакомпания Nordwind Airlines с 1 июня запускает прямые регулярные рейсы в Тегеран из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты в столицу Ирана будут выполняться еженедельно по четвергам на самолетах Airbus A321neo, говорится в сообщении.

Согласно расписанию, вылет из Петербурга запланирован на 10:15, прилет в Тегеран — на 15:20. Вылет рейса из столицы Ирана — в 16:20, прилет в Петербург — в 20:35.

В пресс-службе добавили, что пассажирам Nordwind Airlines также доступны прямые рейсы в Тегеран из Москвы и Казани. Полеты из столицы Татарстана запланированы с 16 мая.

Georgia Airways может начать полеты из Грузии в Россию

Глава Georgia Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что авиакомпания может начать полеты из Грузии в Россию, сообщает издание Business Media Georgia.

«Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси, посмотрим, как будут развиваться события, и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра», – цитирует издание г-на Гаиашвили.

Он отметил, что приветствует восстановление безвизового режима и прямых рейсов в Россию. По его словам, пока неизвестно, когда именно компания запросит у российских авиавластей разрешения на выполнение полетов.

«Это направление всегда было прибыльным и, вероятно, останется таковым. Очень много грузин проживают в России, но о доходности я вам смогу сказать после того, как мы начнем летать», – сказал г-н Гаиашвили.

До введения запрета в 2019 году на авиаперевозку между странами Georgia Airways выполняла прямые рейсы по маршруту Тбилиси – Москва. 10 мая президент России Владимир Путин подписал указы об отмене запрета на прямое авиасообщение с Грузией, а также об отмене с 15 мая визового режима для граждан страны.

На майские праздники пассажиры «Аэрофлота» чаще всего летали в Петербург, Сочи и Анталью

На майские праздники, приуроченные ко Дню Победы, пассажиры "Аэрофлота" чаще всего летали в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, за рубежом наиболее популярным направлением стала Анталья, сообщает пресс-служба перевозчика.

В первую десятку наиболее популярных направлений авиакомпании с 6 по 9 мая вошли Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Казань, Уфа, Самара, Хабаровск.

За рубежом пассажиры "Аэрофлота" чаще всего выбирали Анталью, Стамбул, Ереван, Пхукет, Дубай, Баку, Минск, Ташкент, Бишкек, Мале.

/TOURBUS.RU