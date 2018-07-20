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Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан

Болгария запретила въезд с неоткрытыми шенгенскими визами

Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан, теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну, пишет правительственный вестник республики, на который ссылается «Интерфакс».

«Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами-членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону», — говорится в документе.

Как отмечает издание, аналогичные требования будут предъявляться к обладателям национальных краткосрочных и долгосрочных виз Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Выданные властями Хорватии до 31 декабря 2022 года национальные краткосрочные и долгосрочные визы и виды на жительство до окончания срока их действия признаются эквивалентными болгарским национальным визам для транзита и пребывания.

Как отметили сегодня в АТОР, «Примечательно, что никаких официальных обновлений об изменениях в правилах въезда в Болгарию на сайте МИД Республики Болгария или на сайте Посольства Болгарии в РФ не опубликовано. Не обновлены правила въезда и на сайте визового центра Болгарии в Москве.

Напомним, что болгарские визы не дают их обладателю право на въезд и пребывание в Шенгенском пространстве.

С 17 апреля визовый центр Болгарии в Москве возобновил прием заявлений с оплатой консульского сбора (80 евро). Кроме визового сбора с каждого заявителя дополнительно взимается сервисный сбор в размере 16,8 евро (оплата производится в рублях по курсу Посольства Республики Болгария в России)».

Напомним, что антиковидных ограничений для посещения страны нет. Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками в Турции.

Как мы сообщали ранее, Катя Жекова – лицо туризма Болгарии в России на протяжении более двадцати лет, на волне нынешних событий была вынуждена покинуть Москву. Работа представительства по туризму Болгарии в РФ остановлена.

/TOURBUS.RU