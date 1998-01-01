Новости Туроператоры готовы снова массово отправлять туристов в Грузию Ведущие туркомпании озвучили планы по восстановлению экскурсионных и пляжных туров в соседнюю страну

Российские туроператоры готовы снова отправлять российских туристов в Грузию, которая до запрета прямого авиасообщения была одним из наиболее популярных направлений туризма среди всех стран бывшего СССР, сообщает «Интерфакс». "До всех событий и запрета прямого авиасообщения Грузия являлась самым популярным направлением туризма среди всех стран Закавказья, а возможно и стран бывшего СССР. Наибольшим спросом пользовались сити-туры в Тбилиси, а также экскурсионные программы с посещением винных регионов, например, Кахетии. Обычно это были недельные туры с посещением горных деревень и насыщенной программой", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист". В компании добавили, что готовы снова поставить в продажу пакетные туры в Грузию. "Тем более, что отношения с грузинскими партнерами сохранились, они ждут российских туристов. Но объемы турпотока и успех направления будут напрямую зависеть от сроков восстановления прямых рейсов между Москвой и другими российскими городами и Тбилиси, а также цен на билеты", — подчеркнули в компании. В пресс-службе "Интуриста" напомнили, что разрешение на постановку рейсов авиакомпаниям должна выдать грузинская сторона. Когда именно это произойдет, пока неясно. Туроператор Fun&Sun также готов отправлять туристов в Грузию. Там отметили, что направление пользуется спросом даже сейчас, в отсутствие прямого авиасообщения. "В самое ближайшее время, как только авиакомпании сформируют полетные программы в Грузию, на нашем сайте появится турпродукт на базе прямой перевозки. В последние годы мы предлагали туры в Грузию туристам из стран СНГ — Белоруссии, Казахстана и других. Поэтому проблем с организацией туров для россиян после отмены запрета не будет", — подчеркнули в пресс-службе. «Новость действительно очень позитивная, направление популярное и, к тому же, безвизовое. У нас есть готовые программы: туристы ездят в Грузию через Владикавказ или через Армению, но они завязаны на переезды по довольно проблемным, особенно осенью, в межсезонье, горным дорогам. Открытие прямых рейсов сделает Грузию круглогодичным направлением», – соглашается директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко, которого цитирует RTN. «Туристы бронируют у нас наземное обслуживание, а также турпакеты с авиаперевозкой стыковочными рейсами через Минск или Ереван. Новость о снятии запрета оцениваем как позитивную, ожидаем многократный рост количества туристов в Грузию», – отмечает директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская, которую цитирует АТОР. Присмотреться к формированию пакетных туров в Грузию уже намерены и в Pegas Touristik. «Возможность прямого авиасообщения с Грузией, безусловно, позитивный момент – он открывает больше возможностей для российских туристов. Направление интересное», – говорит директор туроператора Анна Подгорная. «Теперь мы ждем аналогичного шага со стороны авиавластей Грузии, которые, в свою очередь, испытывают значительное политическое давление. Формально они не запрещали российским авиакомпаниям полеты. Но для возобновления авиасообщения должны быть получены согласования, в рамках которых предстоит обсудить и возможность использования российскими авиаперевозчиками своего флота на грузинском направлении, и возможность полетов грузинских авиакомпаний в российском воздушном пространстве», – отмечает вице-президент АТОР, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян. Наконец, как считает читает директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, «Грузия могла бы составить конкуренцию российским пляжным направлениям, но пока этогоне произойдет, поскольку на данный момент речи о прямых рейсах в Батуми нет. В 2019 году Грузия была в моде, но мы не можем исключить и то, что мода на это направление прошла. По опыту мы знаем, что спрос на определенные страны быстро падает, но медленно восстанавливается». /TOURBUS.RU Фото: geotimes.com.ge

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