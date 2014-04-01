Туроператоры: Растет спрос на экскурсионную и пляжную Италию

Несмотря на отсутствие прямого авиаперелета, интерес к отдыху в Италии вырос в несколько раз

Как сообщает сегодня АТОР, вслед за Кипром и Грецией туроператоры отмечают рост спроса на экскурсионные и пляжные туры в Италию в летнем сезоне-2023.

«Наблюдаем увеличение спроса на поездки в Италию в разы даже при отсутствии прямого авиасообщения», – констатируют в пресс-службе туроператора «Интурист».

О схожих трендах в сравнении с сезоном-2022 сообщают и в туроператорских компаниях BSI Group, PAC Group, TEZ Tour, «ВЕДИ Групп», ПАКС и ICS Travel Group.

Конечно, объемы продаж у всех компаний весьма далеки от уровня допандемийного 2019 года, но, как отмечают сами участники туррынка, в сравнении с летом 2022 года в текущем году Италию «однозначно лучше бронируют». По их информации, в зависимости от направления и вида отдыха количество бронирований в Италию увеличилось от 60% до нескольких десятков раз по сравнению с прошлым годом.

«На итальянском направлении востребованы экскурсионные туры, отдых на морских и термальных курортах, индивидуальные туры», – сообщили в PAC Group.

Как рассказали в компании «Русский Экспресс», в топе спроса туры в города искусств (Рим, Венеция, Флоренция), острова Сардиния и Сицилия, озера Комо и Гарда, а также отели на Амальфитанском побережье и курорт Лидо ди Езоло на Венецианской ривьере.

У клиентов «ВЕДИ Групп» самый популярный вариант летнего тура в Италии – это «морское комбо»: 2-3 курорта на одном, а то и двух побережьях, либо морской курорт + сити-брейк в городе прилета (например, Рим + побережье Одиссея или Версилия; Неаполь + Амальфи и т.д.).

Большинство бронирований в Италию у ICS Travel Group приходится на пляжные туры, но при этом часть клиентов также останавливается на несколько дней в крупных городах – ради экскурсий и шопинга.

У туристов ПАКС популярностью пользуется отдых на Сицилии, Искье, Сардинии, Ривьера ди Улиссе, Лидо ди Езоло.

В отсутствии прямых рейсов в Италию туроператоры рекомендуют перелеты со стыковками через Стамбул, Дубай, Белград, а также Ереван и Баку.

«Минимальное время в пути в Италию с учетом стыковки сейчас составляет около 10 часов. Стоимость перелета - от 70 000 р. на человека», – сообщили в «Русском Экспрессе».

«Сейчас есть удобные стыковки в Ереване и Баку, и к тому же, такие варианты перелетов еще и выгоднее по цене», – констатируют в ПАКС.

В TEZ Tour и «Интуристе» напомнили, что у туроператоров нет аккредитации в консульстве Италии, в связи с чем туристам надо самостоятельно подавать документы на визу в визовый центр. Однако при бронировании тура или отеля в Италии туроператоры оказывают визовую поддержку своим клиентам: т.е. предоставляют документы, подтверждающие туристические цели поездки.

В PAC Group и BSI Group рекомендуют подавать документы на итальянскую визу не позднее, чем за 21 день до даты начала тура. По информации «ВЕДИ Групп», заявленный срок рассмотрения документов составляет 7-15 рабочих дней, и визы выходят за 7 рабочих дней.

Как отмечают эксперты, у итальянской дипмиссии в последнее время прослеживается тенденция к выдаче однократных виз под сроки поездки, независимо от наличия предыдущих откатанных шенгенских многократных виз и солидной суммы финансового обеспечения заявителя (500 тыс.руб. – 1 млн руб.).

Максимум, на который могут надеяться туристы, это итальянский мультишенген на 6 месяцев.

«Об итальянских визах на 2-3 года, и, тем более, на пять лет, мы в последнее время вообще не слышали», – отметили в одной из туроператорских компаний.