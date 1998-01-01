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AZUR air в мае начнет полеты из Перми в Египет/ Авиапоток на майские праздники вырос за год на 29%/ Red Wings готова начать рейсы в Грузию

AZUR air в мае начнет полеты из Перми в Египет

Авиакомпания AZUR air с 20 мая начнет выполнять чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх, с 30 мая — из Перми в Хургаду, сообщается на сайте международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров.

Время в пути — 6 часов. Вылеты планируются с частотой один раз в десять дней. Программа рассчитана до 28 октября 2023 года.

Оба маршрута будут обслуживаться самолетами Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров (в зависимости от компоновки воздушного судна).

Авиапоток за майские праздники вырос на 29%

Российские авиакомпании с 29 апреля по 9 мая перевезли 2,75 млн пассажиров, что превысило прошлогодний показатель за аналогичный период на 29%, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные.

Из общего числа перевезенных пассажиров 79% летели внутрироссийскими рейсами.

Росавиация отмечает, что на международных направлениях перевозчики из РФ в конце апреля — начале мая обслужили вдвое больше пассажиров, чем годом ранее. На рейсах внутри страны перевозки пассажиров за этот период выросли на 17%. Абсолютные показатели ведомство не приводит.

Высоким спросом пользовались внутренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань и Екатеринбург. Из международных направлений наиболее востребованными стали в полеты Турцию, ОАЭ, Армению, Узбекистан и Азербайджан, добавляет Росавиация.

Red Wings готова начать рейсы в Грузию

Авиакомпания Red Wings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть этим направлением, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

"Red Wings считает для себя полеты в Грузию интересными и перспективными, не только с точки зрения туристического бизнеса, а также для делового взаимодействия и гастрономического туризма", — отметила она.

Выполнение полетов планируется осуществлять "с основных операционных баз авиакомпании", добавили в Red Wings.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". Российские самолеты среди этих компаний есть у "Аэрофлота" (а также его дочерней "России") и Red Wings.

/TOURBUS.RU