МТС Travel купил портал «Тонкости туризма»

По оценке экспертов, сумма сделки составила от 100 до 150 млн рублей

Принадлежащий ПАО "МТС" сервис бронирования отелей МТС Travel станет владельцем портала "Тонкости туризма", - сообщает сегодня «Интерфакс».

Как говорится в пресс-релизе МТС, сделка предполагает покупку прав на интеллектуальную собственность (речь о правах на платформу, контент, товарные знаки и базу экскурсионных предложений по миру), команда "Тонкости туризма" также перейдет в МТС Travel.

При этом сделка не предполагает приобретение юрлица и передачу лицензии СМИ. В МТС Travel также планируется интегрировать базу экскурсионных предложений "Тонкости Туризма".

Финансовые параметры сделки не раскрываются.

На сайте "Тонкости туризма" говорится, что проект представляет собой справочник практической информации для туристов. По данным "Яндекс Метрика" за 2022 год, среднемесячная аудитория портала составляет 2,5 млн посетителей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Тонкости продаж" (развивает портал "Тонкости туризма") принадлежит шести физлицам. Выручка компании в 2022 году составила 25,2 млн рублей, чистая прибыль — 5 млн рублей.

Одновременно с покупкой портала МТС Travel запускает собственный онлайн-журнал, который будет состоять из готовых маршрутов, новостей туризма, гастрономических подборок, рекомендаций отелей и ресторанов, советов местных жителей.

С помощью запуска собственного медиа и приобретения «Тонкостей туризма» МТС хочет популяризовать поездки по России и увеличить трафик своего сервиса бронирования отелей, рассказали в компании.

МТС развивает туристическую вертикаль с 2022 года. Тогда компания зарегистрировала "дочку" ООО "МТС Трэвел", приобрела сервис бронирования отелей Bronevik.com, а также запустила собственную систему отелей для бронирования, - отмечает «Интерфакс».

По данным источника «Ведомостей», знакомого с условиями сделки, сумма выкупа прав могла составить 100-150 млн рублей.

«Проект «Тонкости туризма» со среднемесячной аудиторией в 2,5 млн человек станет частью группы «МТС Travel». Сделка не подразумевала выкуп юрлица. Речь идёт о покупке прав на интеллектуальную собственность — то есть на платформу, контент, товарные знаки и базу экскурсионных предложений.

Последние разместят на витрине «МТС Travel», а сама площадка станет источником рекламной выручки для МТС. Опубликовать на ней своё объявление можно будет через рекламную платформу Buzzoola», - отмечает издание VR.

/TOURBUS.RU